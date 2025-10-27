$42.000.10
Эксклюзив
11:47 • 804 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 10696 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 23191 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 28260 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 30213 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 31524 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 26451 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58689 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54591 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45942 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
публикации
Эксклюзивы
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 45410 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 38070 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo27 октября, 04:17 • 46317 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:18 • 19783 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT07:25 • 23264 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 79412 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 101902 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 119634 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 102636 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 122011 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Музыкант
Андрей Кудряшов
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Днепропетровская область
Запорожская область
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 3498 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 10390 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 45596 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 67924 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 74653 просмотра
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times
Социальная сеть

Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Киевская городская государственная администрация сообщила, что решение об установке главной новогодней елки и формате празднований будет принято после консультаций с командованием сил обороны столицы. Средства из городского бюджета на эти мероприятия не предусмотрены.

Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение

Решение об установке главной новогодней елки и формате празднований Киев примет после консультаций с командованием сил обороны столицы, учитывая ситуацию с безопасностью. Средства из городского бюджета на проведение праздников или установку елки в этом году не предусмотрены. Об этом журналисту УНН сообщили в КГГА в ответ на запрос.

Подробности

По результатам рассмотрения в пределах компетенции информируем, что учитывая текущую ситуацию в стране, решение о возможности установки Главной новогодней елки, формата городских новогодних празднований будет приниматься по итогам консультаций с командованием группировки сил и средств обороны города Киева с учетом всех действующих ограничений и ситуации с безопасностью. Также информируем, что выделение средств из бюджета города Киева по отрасли "Культура и искусство" на закупку, установку, обустройство и обслуживание Главной новогодней елки, празднование Рождества Христова и Нового года, проведение тематических мероприятий и т.д. не предусматривается

- говорится в сообщении.

Напомним

В прошлом году главную елку Украины открыли 6 декабря на Софийской площади в Киеве. 15-метровое искусственное дерево украсили 2-километровой голубой гирляндой и 2 тысячами бирюзовых игрушек. Рядом с елкой была установлена также символическая фотозона - "Крылья Феникса".

Алена Уткина

ОбществоКиев
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Киев