Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение

Решение об установке главной новогодней елки и формате празднований Киев примет после консультаций с командованием сил обороны столицы, учитывая ситуацию с безопасностью. Средства из городского бюджета на проведение праздников или установку елки в этом году не предусмотрены. Об этом журналисту УНН сообщили в КГГА в ответ на запрос.

Подробности

По результатам рассмотрения в пределах компетенции информируем, что учитывая текущую ситуацию в стране, решение о возможности установки Главной новогодней елки, формата городских новогодних празднований будет приниматься по итогам консультаций с командованием группировки сил и средств обороны города Киева с учетом всех действующих ограничений и ситуации с безопасностью. Также информируем, что выделение средств из бюджета города Киева по отрасли "Культура и искусство" на закупку, установку, обустройство и обслуживание Главной новогодней елки, празднование Рождества Христова и Нового года, проведение тематических мероприятий и т.д. не предусматривается - говорится в сообщении.

Напомним

В прошлом году главную елку Украины открыли 6 декабря на Софийской площади в Киеве. 15-метровое искусственное дерево украсили 2-километровой голубой гирляндой и 2 тысячами бирюзовых игрушек. Рядом с елкой была установлена также символическая фотозона - "Крылья Феникса".