В Нидерландах три партии договорились о правительстве меньшинства

В Нидерландах леволиберальная партия D66 достигла соглашения с христианскими демократами CDA и праволиберальной VVD о формировании правительства меньшинства. Это произошло более чем через два месяца после парламентских выборов. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Подробности

Лидеры трех партий пригласили лидеров нескольких оппозиционных партий обсудить поддержку, поскольку у них нет большинства в Палате представителей – там им не хватает 10 мест.

"Новому правительству придется нелегко. Но мы верим, что сможем это сделать", - сказал лидер парламентской фракции D66 Роб Йеттен, который, вероятно, станет новым премьер-министром.

Отмечается, что праволибералы из VVD хотели включить в коалицию радикально-правую партию Ja21, которая имеет 9 мест из 10 необходимых, но D66 противостояла этому по политическим причинам. D66 и JA21 существенно расходятся во мнениях по ряду вопросов, таких как климат, выбросы азота, предоставление убежища и европейское сотрудничество.

