$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 8444 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 15547 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 16550 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 15493 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 16897 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 12385 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12506 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8682 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12780 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13521 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
У Нідерландах три партії домовились про уряд меншості

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У Нідерландах ліволіберальна D66, християнські демократи CDA та праволіберальна VVD домовилися про уряд меншості. Їм бракує 10 місць у Палаті представників, тому шукають підтримки опозиції.

У Нідерландах три партії домовились про уряд меншості

У Нідерландах ліволіберальна партія D66 досягла угоди з християнськими демократами CDA та праволіберальною VVD про формування уряду меншості. Це сталось більше ніж через два місяці після парламентських виборів. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Деталі

Лідери трьох партій запросили лідерів кількох опозиційних партій обговорити підтримку, оскільки вони не мають більшості у Палаті представників - там їм не вистачає 10 місць.

 "Новому уряду доведеться нелегко. Але ми віримо, що зможемо це зробити", - сказав , – сказав лідер парламентської фракції D66 Роб Єттен, який, ймовірно, стане новим прем'єр-міністром.

Зазначається, що праволіберали з VVD хотіли включити до коаліції радикально-праву партію Ja21, яка має 9 місць з 10 необхідних, але D66 протистояла цьому з політичних причин. D66 та JA21 суттєво розходяться в думках з низки питань, таких як клімат, викиди азоту, надання притулку та європейська співпраця.

Суперечка КНР та Нідерланідів з приводу чіпів: китайський підрозділ Nexperia заявив про наявність "достатніх запасів"02.11.25, 13:59 • 4057 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Нідерланди