У Нідерландах три партії домовились про уряд меншості

У Нідерландах ліволіберальна партія D66 досягла угоди з християнськими демократами CDA та праволіберальною VVD про формування уряду меншості. Це сталось більше ніж через два місяці після парламентських виборів. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Деталі

Лідери трьох партій запросили лідерів кількох опозиційних партій обговорити підтримку, оскільки вони не мають більшості у Палаті представників - там їм не вистачає 10 місць.

"Новому уряду доведеться нелегко. Але ми віримо, що зможемо це зробити", - сказав , – сказав лідер парламентської фракції D66 Роб Єттен, який, ймовірно, стане новим прем'єр-міністром.

Зазначається, що праволіберали з VVD хотіли включити до коаліції радикально-праву партію Ja21, яка має 9 місць з 10 необхідних, але D66 протистояла цьому з політичних причин. D66 та JA21 суттєво розходяться в думках з низки питань, таких як клімат, викиди азоту, надання притулку та європейська співпраця.

