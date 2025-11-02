Суперечка КНР та Нідерланідів з приводу чіпів: китайський підрозділ Nexperia заявив про наявність "достатніх запасів"

Китайська дочірня компанія Nexperia після припинення поставок материнською компанією з Нідерланідів заявила, що її ланцюжок поставок забезпечений, виконання замовлень до кінця року і далі відбуватиметься.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Китайський підрозділ голландського виробника мікросхем Nexperia заявив у неділю, що створив "достатні запаси готової продукції та незавершеного виробництва". Ланцюжок поставок залишається надійним і стабільним після того, як материнська компанія призупинила постачання пластин.

Крім того, вже ведуться пошуки нових постачальників пластин, попередніх продуктів для мікросхем.

Контекст

Компанія Nexperia з Нідерландів призупинила поставки пластин на свій складальний завод у КНР 26 жовтня через "порушенння" адміністрацією у КНР "узгоджених договірних умов оплати". Раніше уряд Нідерландів взяв під контроль компанію Nexperia, відокремивши її від китайського власника Wingtech Technology.

Нагадаємо

Китай підвищив свою глобальну конкурентоспроможність у деяких галузях, виділених у попередньому плані, таких як електромобілі та біотехнології. Розвиток власного ланцюга поставок напівпровідників також став ключовим завданням на тлі зростаючої геополітичної напруженості.

Президент США Дональд Трамп заявив, що подальші переговори між Пекіном та Nvidia відбудуться після його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це свідчить про відсутність значних змін у контролі Вашингтона над експортом технологій.