Суперечка КНР та Нідерланідів з приводу чіпів: китайський підрозділ Nexperia заявив про наявність "достатніх запасів"

Ексклюзив
10:54 • 10212 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
09:32 • 12773 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозруPhoto
Ексклюзив
08:00 • 21699 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 42777 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 72692 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 77652 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 102252 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 91537 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 44939 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 56851 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
Популярнi новини
"Жінка - помічник" людини": священник рпц зганьбився, розмірковуючи щодо гендерних питаньVideo2 листопада, 03:34 • 6348 перегляди
російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі2 листопада, 04:05 • 16146 перегляди
Йолка прибрала зі свого хіта згадку про Україну: як тепер звучить "Прованс"Video2 листопада, 04:30 • 5508 перегляди
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітейPhoto2 листопада, 05:43 • 15131 перегляди
Масовий напад з ножем у лондонському поїзді: 10 людей поранено2 листопада, 06:20 • 4700 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
10:54 • 10214 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
08:00 • 21700 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 102252 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 91537 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 95257 перегляди
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 29246 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 77652 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 95257 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 55163 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 63469 перегляди
Суперечка КНР та Нідерланідів з приводу чіпів: китайський підрозділ Nexperia заявив про наявність "достатніх запасів"

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Підрозділ Nexperia в Китаї заявляє, що має «достатні запаси» після припинення поставок материнською компанією з Неймегену, Нідерланди. Китайський підрозділ Nexperia вже шукає нових постачальників пластин – сировини для чіпів.

Суперечка КНР та Нідерланідів з приводу чіпів: китайський підрозділ Nexperia заявив про наявність "достатніх запасів"

Китайська дочірня компанія Nexperia після припинення поставок материнською компанією з Нідерланідів заявила, що її ланцюжок поставок забезпечений, виконання замовлень до кінця року і далі відбуватиметься.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Китайський підрозділ голландського виробника мікросхем Nexperia заявив у неділю, що створив "достатні запаси готової продукції та незавершеного виробництва". Ланцюжок поставок залишається надійним і стабільним після того, як материнська компанія призупинила постачання пластин.

Крім того, вже ведуться пошуки нових постачальників пластин, попередніх продуктів для мікросхем.

Контекст 

Компанія Nexperia з Нідерландів призупинила поставки пластин на свій складальний завод у КНР 26 жовтня через "порушенння" адміністрацією у КНР "узгоджених договірних умов оплати". Раніше уряд Нідерландів взяв під контроль компанію Nexperia, відокремивши її від китайського власника Wingtech Technology.

Нагадаємо

Китай підвищив свою глобальну конкурентоспроможність у деяких галузях, виділених у попередньому плані, таких як електромобілі та біотехнології. Розвиток власного ланцюга поставок напівпровідників також став ключовим завданням на тлі зростаючої геополітичної напруженості.

Президент США Дональд Трамп заявив, що подальші переговори між Пекіном та Nvidia відбудуться після його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це свідчить про відсутність значних змін у контролі Вашингтона над експортом технологій.

Ігор Тележніков

