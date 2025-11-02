Спор КНР и Нидерландов по поводу чипов: китайское подразделение Nexperia заявило о наличии "достаточных запасов"

Китайская дочерняя компания Nexperia после прекращения поставок материнской компанией из Нидерландов заявила, что ее цепочка поставок обеспечена, выполнение заказов до конца года и далее будет происходить.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Китайское подразделение голландского производителя микросхем Nexperia заявило в воскресенье, что создало "достаточные запасы готовой продукции и незавершенного производства". Цепочка поставок остается надежной и стабильной после того, как материнская компания приостановила поставки пластин.

Кроме того, уже ведутся поиски новых поставщиков пластин, предварительных продуктов для микросхем.

Контекст

Компания Nexperia из Нидерландов приостановила поставки пластин на свой сборочный завод в КНР 26 октября из-за "нарушения" администрацией в КНР "согласованных договорных условий оплаты". Ранее правительство Нидерландов взяло под контроль компанию Nexperia, отделив ее от китайского владельца Wingtech Technology.

Напомним

Китай повысил свою глобальную конкурентоспособность в некоторых отраслях, выделенных в предыдущем плане, таких как электромобили и биотехнологии. Развитие собственной цепи поставок полупроводников также стало ключевой задачей на фоне растущей геополитической напряженности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшие переговоры между Пекином и Nvidia состоятся после его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Это свидетельствует об отсутствии значительных изменений в контроле Вашингтона над экспортом технологий.