На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка

Вблизи острова Сент-Круа, что на Виргинских островах США, произошел редкий случай нападения акулы, в результате которого погибла гражданка США. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщили местные чиновники, пишет УНН.

Детали

Погибшей оказалась 56-летняя Арлин Лиллис из Миннесоты. Нападение произошло у западного побережья острова. Спасательные службы прибыли на место происшествия оперативно, оказав женщине первую помощь в экстремальных условиях. Пострадавшую доставили в местную больницу, однако от полученных травм она скончалась.

Полиция проверяла информацию о возможной второй жертве, но после обследования периметра других пострадавших не обнаружили. Вид акулы, напавшей на женщину, пока не установлен. Специалисты отмечают, что хотя акул в этих водах видят часто, нападения на людей являются исключительным явлением.

Статистика и меры безопасности

Представитель Департамента планирования и природных ресурсов Николь Анджели подчеркнула, что это лишь второй подобный случай в регионе за последние десять лет.

Встречи, приводящие к укусу, случаются очень редко – заявила она.

По данным Международного файла нападений акул (ISAF), с 1749 года на Виргинских островах США было зафиксировано лишь четыре неспровоцированных нападения. Власти островов объявили о планах установить дополнительные предупреждающие знаки на пляжах и усилить информирование туристов относительно правил безопасности при контакте с дикой природой. Расследование причин, заставивших хищника подойти близко к берегу, продолжается.

Акула атаковала 17 пловцов в Калифорнии: женщина пропала без вести