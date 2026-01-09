На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 2504 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
15:56 • 11661 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 18558 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 19108 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 17288 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 17986 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 12977 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12865 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9008 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12939 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
84%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации9 января, 13:57 • 11173 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений9 января, 15:08 • 11382 просмотра
Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ15:51 • 7162 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 12438 просмотра
1С запретили в Украине: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения17:19 • 4592 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 12527 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 59194 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 87330 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 61040 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 83344 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Кирилл Буданов
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Львов
Покровск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 58669 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 61284 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 82792 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 101188 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 141760 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка

На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка

Киев • УНН

 • 4 просмотра

56-летняя Арлин Лиллис из Миннесоты погибла после нападения акулы у острова Сент-Круа. Это второй подобный случай за десять лет в регионе.

На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка

Вблизи острова Сент-Круа, что на Виргинских островах США, произошел редкий случай нападения акулы, в результате которого погибла гражданка США. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщили местные чиновники, пишет УНН.

Детали

Погибшей оказалась 56-летняя Арлин Лиллис из Миннесоты. Нападение произошло у западного побережья острова. Спасательные службы прибыли на место происшествия оперативно, оказав женщине первую помощь в экстремальных условиях. Пострадавшую доставили в местную больницу, однако от полученных травм она скончалась.

Полиция проверяла информацию о возможной второй жертве, но после обследования периметра других пострадавших не обнаружили. Вид акулы, напавшей на женщину, пока не установлен. Специалисты отмечают, что хотя акул в этих водах видят часто, нападения на людей являются исключительным явлением.

Статистика и меры безопасности

Представитель Департамента планирования и природных ресурсов Николь Анджели подчеркнула, что это лишь второй подобный случай в регионе за последние десять лет.

Встречи, приводящие к укусу, случаются очень редко

– заявила она.

По данным Международного файла нападений акул (ISAF), с 1749 года на Виргинских островах США было зафиксировано лишь четыре неспровоцированных нападения. Власти островов объявили о планах установить дополнительные предупреждающие знаки на пляжах и усилить информирование туристов относительно правил безопасности при контакте с дикой природой. Расследование причин, заставивших хищника подойти близко к берегу, продолжается. 

Акула атаковала 17 пловцов в Калифорнии: женщина пропала без вести22.12.25, 20:22 • 6646 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Миннесота
Соединённые Штаты