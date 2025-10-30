Трамп анонсував переговори між Nvidia та Китаєм після зустрічі з Сі Цзіньпіном

$42.080.01
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 3858 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 4630 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 13261 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 23433 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 42732 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 43711 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 42306 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 88373 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 43794 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
"Азовсталь" під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС29 жовтня, 23:38 • 22537 перегляди
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу30 жовтня, 02:14 • 21684 перегляди
Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежіPhoto03:11 • 16127 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів04:34 • 27896 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго06:35 • 9020 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 8 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto

Ексклюзив

29 жовтня, 12:54 • 88372 перегляди
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 88372 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 77868 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 64676 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 96462 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Джо Байден
Скотт Бессент
Ліндсі Грем
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Південна Корея
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 25986 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 34258 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 59546 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 63985 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 45048 перегляди
Соціальна мережа
TikTok
Опалення
The Hill

Трамп анонсував переговори між Nvidia та Китаєм після зустрічі з Сі Цзіньпіном

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що подальші переговори між Пекіном та Nvidia відбудуться після його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це свідчить про відсутність значних змін у контролі Вашингтона над експортом технологій.

Трамп анонсував переговори між Nvidia та Китаєм після зустрічі з Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що після його зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпін відбудуться подальші переговори між Пекіном і гігантом з виробництва чіпів Nvidia, тож, схоже, жодних істотних змін щодо контролю за експортом технологій з боку Вашингтона не відбулося, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Ми обговорювали чіпи, і... вони вестимуть переговори з Nvidia та іншими компаніями про купівлю чіпів", - заявив Трамп журналістам на борту Air Force One після завершення свого азійського турне, заявивши, що Білий дім виступає лише в ролі "арбітра" або "рефері".

"Ми говоримо не про Blackwell", - сказав він, але додав, що може йтися про "багато чіпів".

Blackwell - це передовий процесор для штучного інтелекту, створений Nvidia, найбільшим у світі розробником чіпів для ШІ та найдорожчою компанією у світі. Поки що неясно, які саме типи чіпів, окрім Blackwell, будуть дозволені для експорту до Китаю.

Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою капіталізацією понад 5 трильйонів доларів – ШІ підживив рекордне зростання29.10.25, 16:55 • 2574 перегляди

Побоювання з приводу того, що Трамп може дозволити експорт передових чіпів Nvidia, виникли ще до його зустрічі з Сі Цзіньпіном, викликавши неспокій у багатьох колишніх чиновників Білого дому та сенаторів США.

Торговий представник США Джеймісон Грір підтримав Трампа, заявивши, що Nvidia вестиме переговори з Китаєм, щоб "з'ясувати, які можливості" для них відкриваються, оскільки "багато передових чіпів" вже вирушає до Китаю.

Nvidia створить ШІ-суперкомп'ютери для Міненерго США: це може допомогти Штатам з підтримкою ядерного арсеналу - Reuters29.10.25, 10:27 • 2798 переглядiв

Проте він, схоже, суперечив заяві Трампа щодо Blackwell, заявивши, що ці чіпи були частиною обговорення, не уточнивши, яку роль ці чіпи відіграють у переговорах, пише видання.

Доповнення

Цього літа Nvidia та інший великий виробник чіпів для ШІ, AMD, домовилися виплачувати уряду США 15% своїх доходів від продажу напівпровідників до Китаю в обмін на ліцензії на експорт своїх технологій до цієї країни. Ця угода розблокувала експорт деяких чіпів для ШІ до Китаю, включаючи чіпи Nvidia H20, розроблені спеціально для цієї країни, та MI308 від AMD.

Nvidia та AMD віддаватимуть США 15% прибутку від продажів чіпів у Китаї - ЗМІ11.08.25, 08:19 • 3631 перегляд

Пекін відреагував на цей крок, пов'язаний із менш потужними чіпами, прохолодно, оскільки хоче підштовхнути своїх виробників чіпів до досягнення рівня американських можливостей, а не покладатися на імпорт. Nvidia заявила, що з того часу не експортувала чіпи H20. Китайські регулятори також ведуть антимонопольне розслідування щодо Nvidia, розпочате наприкінці минулого року.

Юлія Шрамко

