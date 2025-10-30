Трамп анонсував переговори між Nvidia та Китаєм після зустрічі з Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що після його зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпін відбудуться подальші переговори між Пекіном і гігантом з виробництва чіпів Nvidia, тож, схоже, жодних істотних змін щодо контролю за експортом технологій з боку Вашингтона не відбулося, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Ми обговорювали чіпи, і... вони вестимуть переговори з Nvidia та іншими компаніями про купівлю чіпів", - заявив Трамп журналістам на борту Air Force One після завершення свого азійського турне, заявивши, що Білий дім виступає лише в ролі "арбітра" або "рефері".

"Ми говоримо не про Blackwell", - сказав він, але додав, що може йтися про "багато чіпів".

Blackwell - це передовий процесор для штучного інтелекту, створений Nvidia, найбільшим у світі розробником чіпів для ШІ та найдорожчою компанією у світі. Поки що неясно, які саме типи чіпів, окрім Blackwell, будуть дозволені для експорту до Китаю.

Побоювання з приводу того, що Трамп може дозволити експорт передових чіпів Nvidia, виникли ще до його зустрічі з Сі Цзіньпіном, викликавши неспокій у багатьох колишніх чиновників Білого дому та сенаторів США.

Торговий представник США Джеймісон Грір підтримав Трампа, заявивши, що Nvidia вестиме переговори з Китаєм, щоб "з'ясувати, які можливості" для них відкриваються, оскільки "багато передових чіпів" вже вирушає до Китаю.

Проте він, схоже, суперечив заяві Трампа щодо Blackwell, заявивши, що ці чіпи були частиною обговорення, не уточнивши, яку роль ці чіпи відіграють у переговорах, пише видання.

Доповнення

Цього літа Nvidia та інший великий виробник чіпів для ШІ, AMD, домовилися виплачувати уряду США 15% своїх доходів від продажу напівпровідників до Китаю в обмін на ліцензії на експорт своїх технологій до цієї країни. Ця угода розблокувала експорт деяких чіпів для ШІ до Китаю, включаючи чіпи Nvidia H20, розроблені спеціально для цієї країни, та MI308 від AMD.

Пекін відреагував на цей крок, пов'язаний із менш потужними чіпами, прохолодно, оскільки хоче підштовхнути своїх виробників чіпів до досягнення рівня американських можливостей, а не покладатися на імпорт. Nvidia заявила, що з того часу не експортувала чіпи H20. Китайські регулятори також ведуть антимонопольне розслідування щодо Nvidia, розпочате наприкінці минулого року.