Ексклюзив
06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Nvidia та AMD віддаватимуть США 15% прибутку від продажів чіпів у Китаї - ЗМІ

Київ • УНН

 1144 перегляди

Гіганти Nvidia та AMD погодилися відраховувати уряду США 15% від продажів напівпровідників у Китаї. Це є частиною угоди для отримання експортних ліцензій на ринок КНР.

Nvidia та AMD віддаватимуть США 15% прибутку від продажів чіпів у Китаї - ЗМІ

Гіганти з виробництва чіпів Nvidia та AMD домовилися сплачувати уряду США 15% від продажів напівпровідників у Китаї, з посиланням на джерело, близьке до цього питання, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Це є частиною угоди для отримання експортних ліцензій до другої за величиною економіки світу.

"Ми дотримуємося правил, встановлених урядом США для нашої присутності на світових ринках. Хоча ми не постачали H20 до Китаю вже кілька місяців, ми сподіваємося, що правила експортного контролю дозволять Америці конкурувати в Китаї та в усьому світі", - заявила Nvidia BBC.

AMD не одразу відповіла на запит про коментар.

У заяві для BBC Nvidia також сказала: "Америка не може повторити 5G і втратити лідерство в телекомунікаціях. Технологічний стек [штучного інтелекту] Америки може стати світовим стандартом, якщо ми будемо змагатися".

Згідно з угодою, Nvidia виплачуватиме 15% своїх доходів від продажу чіпів H20 у Китаї уряду США, тоді як AMD надаватиме такий самий відсоток від доходів від продажу чіпів MI308, про що вперше повідомила Financial Times.

Доповнення

Вашингтон раніше заборонив продаж чіпів Nvidia H20 Пекіну через проблеми безпеки, хоча компанія нещодавно оголосила, що це буде скасовано. Ці потужні чіпи використовуються в додатках штучного інтелекту (ШІ).

Nvidia збирається відновити продаж ШІ-чіпів H20 у Китаї: місцеві покупці вже стають у чергу15.07.25, 12:06 • 4627 переглядiв

Чіп H20 був розроблений спеціально для китайського ринку після того, як адміністрація Байдена запровадила експортні обмеження США у 2023 році. Його продаж фактично заборонила адміністрація Трампа у квітні цього року.

Раніше Financial Times повідомляла, що Китай закликав США послабити експортний контроль над напівпровідниками в межах будь-якої потенційної угоди щодо мит.

Китай прагне, щоб США послабили експортний контроль на чіпи в рамках торговельної угоди10.08.25, 11:31 • 3504 перегляди

Юлія Шрамко

