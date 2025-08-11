Nvidia та AMD віддаватимуть США 15% прибутку від продажів чіпів у Китаї - ЗМІ

Гіганти з виробництва чіпів Nvidia та AMD домовилися сплачувати уряду США 15% від продажів напівпровідників у Китаї, з посиланням на джерело, близьке до цього питання, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Це є частиною угоди для отримання експортних ліцензій до другої за величиною економіки світу.

"Ми дотримуємося правил, встановлених урядом США для нашої присутності на світових ринках. Хоча ми не постачали H20 до Китаю вже кілька місяців, ми сподіваємося, що правила експортного контролю дозволять Америці конкурувати в Китаї та в усьому світі", - заявила Nvidia BBC.

AMD не одразу відповіла на запит про коментар.

У заяві для BBC Nvidia також сказала: "Америка не може повторити 5G і втратити лідерство в телекомунікаціях. Технологічний стек [штучного інтелекту] Америки може стати світовим стандартом, якщо ми будемо змагатися".

Згідно з угодою, Nvidia виплачуватиме 15% своїх доходів від продажу чіпів H20 у Китаї уряду США, тоді як AMD надаватиме такий самий відсоток від доходів від продажу чіпів MI308, про що вперше повідомила Financial Times.

Доповнення

Вашингтон раніше заборонив продаж чіпів Nvidia H20 Пекіну через проблеми безпеки, хоча компанія нещодавно оголосила, що це буде скасовано. Ці потужні чіпи використовуються в додатках штучного інтелекту (ШІ).

Чіп H20 був розроблений спеціально для китайського ринку після того, як адміністрація Байдена запровадила експортні обмеження США у 2023 році. Його продаж фактично заборонила адміністрація Трампа у квітні цього року.

Раніше Financial Times повідомляла, що Китай закликав США послабити експортний контроль над напівпровідниками в межах будь-якої потенційної угоди щодо мит.

