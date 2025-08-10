Китай прагне, щоб США послабили експортний контроль на чіпи в рамках торговельної угоди

Китай хоче, щоб Сполучені Штати послабили експортний контроль над критично важливим компонентом для чіпів штучного інтелекту в рамках торговельної угоди напередодні можливого саміту між президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Китайські посадовці повідомили експертам у Вашингтоні, що Пекін хоче, щоб адміністрація Трампа послабила експортні обмеження на чіпи високошвидкісної пам'яті (HBM), за словами кількох людей, знайомих з цим питанням.

Міністр фінансів США Скотт Бессент провів три раунди торговельних переговорів з Китаєм протягом останніх трьох місяців. Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що китайська команда на чолі з віце-прем'єром Хе Ліфеном порушувала питання HBM на деяких із цих переговорів. Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів.

Напередодні крайнього терміну 12 серпня, коли США та Китай повинні досягти торговельної угоди та уникнути повторного запровадження високих мит, міністр торгівлі США Говард Лутнік цього тижня заявив, що адміністрація Трампа, ймовірно, продовжить митну паузу на 90 днів.

Пекін розчарований експортним контролем США з того часу, як президент Джо Байден у 2022 році оприлюднив заходи, спрямовані на те, щоб зашкодити зусиллям Китаю щодо купівлі або виробництва передових чіпів штучного інтелекту. У 2024 році він заборонив експорт HBM до Китаю, щоб перешкодити Huawei та Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), китайському виробнику чіпів.

Нещодавня увага щодо експортного контролю до Китаю була зосереджена на чіпі H20, розробленому Nvidia для китайського ринку, після того, як Байден заборонив експорт більш просунутих чіпів. Financial Times повідомила, що США схвалили експортні ліцензії на H20 у п'ятницю після зустрічі генерального директора Nvidia Єнсена Хуанга з Трампом.

Але люди, знайомі з цим питанням, сказали, що Китай набагато більше стурбований контролем HBM, оскільки він серйозно обмежує можливості китайських компаній, включаючи Huawei, розробляти власні чіпи штучного інтелекту.

Китайські зусилля викликали тривогу у Вашингтоні через ознаки того, що Трамп готовий послабити експортний контроль, щоб домовитися про зустріч на вершині з Сі.

FT повідомила минулого місяця, що Міністерству торгівлі було наказано заморозити нові заходи експортного контролю щодо Китаю. Деякі чиновники все більше стурбовані після того, як Трамп у липні скасував свою попередню заборону на продаж H20.

Оскільки у Вашингтоні зростає занепокоєння, що Трамп може послабити експортний контроль, щоб отримати торговельну угоду, Nvidia знову піддається критиці за продаж ігрових чіпів у Китаї, оскільки деякі групи просувають ці чіпи для застосувань штучного інтелекту.

Китайські компанії рекламують два ігрові чіпи — 4090D та 5090D — для використання в штучному інтелекті. Nvidia не просуває ці чіпи для штучного інтелекту. Ця подія відбулася після повідомлення FT про те, що контрабанда дозволила китайським групам отримати передові чіпи Nvidia для штучного інтелекту на суму 1 млрд доларів у другому кварталі. У той час Nvidia заявила:

Спроба зібрати центри обробки даних з контрабандної продукції — це програшна справа як технічно, так і економічно

Доповнення

З 2 серпня в ЄС діють обов'язкові вимоги до систем загального штучного інтелекту. Компанії повинні публікувати дані про навчання та дотримуватися авторського права.