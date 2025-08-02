Більше прозорості та відповідальності: в ЄС набули чинності нові правила для розробників штучного інтелекту

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
17:16 • 15432 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
16:52 • 19652 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 31037 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 91069 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 235783 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 217426 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 116214 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 106219 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 201837 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 75791 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
55%
751мм
Популярнi новини
У Вінниці відкрили провадження після інциденту біля об'єкта ТЦК, є затримані - поліція2 серпня, 11:21 • 14574 перегляди
Вечірка у столичному клубі в День жалоби: затриманих чоловіків доправили в ТЦК2 серпня, 11:56 • 4794 перегляди
Штурм Часового Яру: окупанти зазнають невдач і залучають жінок до боївVideo2 серпня, 12:29 • 10180 перегляди
“Якщо не змінити своє ставлення до всього”: Буданов прокоментував слова суркова про розпад НАТО2 серпня, 12:41 • 15319 перегляди
“Ми всі пам’ятаємо 2022 рік”: Буданов відповів, чи готовий лукашенко відкрити росіянам коридор до України14:04 • 22593 перегляди
Публікації
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
17:16 • 15444 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 235801 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 128086 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 217439 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 143675 перегляди
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Європа
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo16:52 • 19670 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 51046 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 90373 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 107267 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 182551 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
ФАБ-250
The New York Times
Нафта

Більше прозорості та відповідальності: в ЄС набули чинності нові правила для розробників штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 50 перегляди

З 2 серпня в ЄС діють обов'язкові вимоги до систем загального штучного інтелекту. Компанії повинні публікувати дані про навчання та дотримуватися авторського права.

Більше прозорості та відповідальності: в ЄС набули чинності нові правила для розробників штучного інтелекту

З 2 серпня в Європейському Союзі почали діяти обовʼязкові вимоги до систем загального штучного інтелекту (GPAI). Компанії тепер зобовʼязані публікувати інформацію про навчальні дані, дотримуватись авторського права та гарантувати безпечну розробку продуктів. Про це інформує Європейська комісія, передає УНН.

Деталі

Європейські правила для систем загального призначення в галузі штучного інтелекту (GPAI) набули чинності. 

Це підвищить прозорість, безпеку та підзвітність систем ШІ на ринку. Ці правила забезпечать більш чітку інформацію про те, як навчаються моделі ШІ, більш ефективне дотримання авторських прав та більш відповідальну розробку ШІ.

- йдеться у повідомленні.

Під GPAI потрапляють моделі, здатні генерувати мову й навчені на обсягах обчислень. Для найпотужніших моделей із потенційним системним ризиком передбачені додаткові вимоги — зокрема, обов’язок інформувати Єврокомісію та гарантувати безпеку моделей.

Це перший етап впровадження європейського AI Act — закону, ухваленого в червні 2024 року. Він розділяє ШІ-системи за рівнем ризику та встановлює суворіші вимоги до високоризикових продуктів, особливо в галузях охорони здоров’я, правосуддя та критичної інфраструктури.

Регламент також запроваджує обов’язкову реєстрацію моделей з високим впливом на громадськість — зокрема тих, що можуть створювати дезінформацію або порушувати права людини.

Повністю регламент набуде чинності до 2026 року, але перші зобов’язання з прозорості вже стали обов’язковими для компаній, які розробляють чи впроваджують ШІ в ЄС.

Нагадаємо

Італійське антимонопольне управління розпочало розслідування щодо Meta через функцію штучного інтелекту в WhatsApp. Компанію підозрюють у зловживанні домінуючим становищем, встановлюючи функцію без згоди користувачів.

Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів зі штучним інтелектом - FT 27.07.25, 18:44 • 10938 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
WhatsApp
Європейська комісія
Європейський Союз
Італія