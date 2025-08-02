Більше прозорості та відповідальності: в ЄС набули чинності нові правила для розробників штучного інтелекту

З 2 серпня в Європейському Союзі почали діяти обовʼязкові вимоги до систем загального штучного інтелекту (GPAI). Компанії тепер зобовʼязані публікувати інформацію про навчальні дані, дотримуватись авторського права та гарантувати безпечну розробку продуктів. Про це інформує Європейська комісія, передає УНН.

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Європейські правила для систем загального призначення в галузі штучного інтелекту (GPAI) набули чинності.

Це підвищить прозорість, безпеку та підзвітність систем ШІ на ринку. Ці правила забезпечать більш чітку інформацію про те, як навчаються моделі ШІ, більш ефективне дотримання авторських прав та більш відповідальну розробку ШІ. - йдеться у повідомленні.

Під GPAI потрапляють моделі, здатні генерувати мову й навчені на обсягах обчислень. Для найпотужніших моделей із потенційним системним ризиком передбачені додаткові вимоги — зокрема, обов’язок інформувати Єврокомісію та гарантувати безпеку моделей.

Це перший етап впровадження європейського AI Act — закону, ухваленого в червні 2024 року. Він розділяє ШІ-системи за рівнем ризику та встановлює суворіші вимоги до високоризикових продуктів, особливо в галузях охорони здоров’я, правосуддя та критичної інфраструктури.

Регламент також запроваджує обов’язкову реєстрацію моделей з високим впливом на громадськість — зокрема тих, що можуть створювати дезінформацію або порушувати права людини.

Повністю регламент набуде чинності до 2026 року, але перші зобов’язання з прозорості вже стали обов’язковими для компаній, які розробляють чи впроваджують ШІ в ЄС.

Нагадаємо

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