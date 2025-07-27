Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів зі штучним інтелектом - FT

Американо-німецька компанія Auterion поставить Україні 33 тисячі ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом до кінця року. Ця поставка, що є частиною контракту з Пентагоном на 50 мільйонів доларів, перетворить звичайні дрони на автономні бойові платформи.