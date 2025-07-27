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Financial Times
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Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів зі штучним інтелектом - FT

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Американо-німецька компанія Auterion поставить Україні 33 тисячі ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом до кінця року. Ця поставка, що є частиною контракту з Пентагоном на 50 мільйонів доларів, перетворить звичайні дрони на автономні бойові платформи.

Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів зі штучним інтелектом - FT

Американо-німецька компанія Auterion передасть Україні десятки тисяч своїх ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами генерального директора Auterion Лоренца Маєра, до кінця року компанія поставить Україні 33 тисячі таких систем, і це стане найбільшою поставкою таких систем за весь час - у 10 разів більше, ніж раніше.

"Ми відправили тисячі, а тепер поставляємо десятки тисяч", - сказав він.

Зазначається, що постачання буде здійснюватися у межах контракту Auterion з Пентагоном на 50 мільйонів доларів. Контракт є частиною допомоги уряду США Україні у сфері безпеки.

У поставку входитимуть міні-комп'ютери Skynode з власним ПЗ, камерою і радіомодулем, які перетворюють звичайні дрони на автономні бойові платформи, стійкі до глушилок і здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км.

Маєр розповів, що програмне забезпечення Auterion дасть можливість групам автономних безпілотників працювати роєм і координуватися між собою.

Нагадаємо

Президент Зеленський доручив підготувати Технологічну Ставку щодо дронів. Мета – досягти виробництва 500-1000 перехоплювачів на добу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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