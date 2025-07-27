Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів зі штучним інтелектом - FT
Київ • УНН
Американо-німецька компанія Auterion поставить Україні 33 тисячі ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом до кінця року. Ця поставка, що є частиною контракту з Пентагоном на 50 мільйонів доларів, перетворить звичайні дрони на автономні бойові платформи.
Американо-німецька компанія Auterion передасть Україні десятки тисяч своїх ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
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За словами генерального директора Auterion Лоренца Маєра, до кінця року компанія поставить Україні 33 тисячі таких систем, і це стане найбільшою поставкою таких систем за весь час - у 10 разів більше, ніж раніше.
"Ми відправили тисячі, а тепер поставляємо десятки тисяч", - сказав він.
Зазначається, що постачання буде здійснюватися у межах контракту Auterion з Пентагоном на 50 мільйонів доларів. Контракт є частиною допомоги уряду США Україні у сфері безпеки.
У поставку входитимуть міні-комп'ютери Skynode з власним ПЗ, камерою і радіомодулем, які перетворюють звичайні дрони на автономні бойові платформи, стійкі до глушилок і здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км.
Маєр розповів, що програмне забезпечення Auterion дасть можливість групам автономних безпілотників працювати роєм і координуватися між собою.
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