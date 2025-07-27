Украина получит десятки тысяч комплектов для дронов с искусственным интеллектом - FT

Американо-немецкая компания Auterion передаст Украине десятки тысяч своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам генерального директора Auterion Лоренца Майера, до конца года компания поставит Украине 33 тысячи таких систем, и это станет крупнейшей поставкой таких систем за все время - в 10 раз больше, чем раньше.

"Мы отправили тысячи, а теперь поставляем десятки тысяч", - сказал он.

Отмечается, что поставка будет осуществляться в рамках контракта Auterion с Пентагоном на 50 миллионов долларов. Контракт является частью помощи правительства США Украине в сфере безопасности.

В поставку будут входить мини-компьютеры Skynode с собственным ПО, камерой и радиомодулем, которые превращают обычные дроны в автономные боевые платформы, устойчивые к глушилкам и способные преследовать цели на расстоянии до 1 км.

Майер рассказал, что программное обеспечение Auterion позволит группам автономных беспилотников работать роем и координироваться между собой.

Напомним

Президент Зеленский поручил подготовить Технологическую Ставку по дронам. Цель – достичь производства 500-1000 перехватчиков в сутки.