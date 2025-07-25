Є затверджений план вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу: Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
15:49 • 11669 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
14:49 • 82511 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
14:30 • 32828 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
14:19 • 35269 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
13:59 • 67809 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 35149 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 51637 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
25 липня, 09:34 • 49775 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 91191 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
25 липня, 08:28 • 49129 перегляди
Перша батарея ЗРК Patriot від Трампа вже прибула в Україну - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.3м/с
75%
748мм
Популярнi новини
З боку росіян почалися перші розмови про зустріч лідерів - Зеленський25 липня, 08:57 • 25648 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 129056 перегляди
HR-директорка Astronomer Крістін Кебот, яка обіймалася з колегою на концерті Coldplay, пішла у відставку25 липня, 09:57 • 25130 перегляди
Обшуки у міськраді Львова: декільком посадовцям повідомили про підозру у розтраті 1,7 млн гривень25 липня, 10:41 • 10240 перегляди
Режисер і військовий Ярослав Грубич втратив руку на фронті25 липня, 11:50 • 42124 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона14:49 • 82514 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
13:59 • 67809 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 129855 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 109392 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 129030 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Львівська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 245532 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 359819 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 439256 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 439795 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 425445 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Facebook
Starlink
TikTok
Dassault Mirage 2000

Є затверджений план вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу: Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Президент Зеленський доручив підготувати Технологічну Ставку щодо дронів. Мета – досягти виробництва 500-1000 перехоплювачів на добу.

Є затверджений план вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу: Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку

Президент України Володимир Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку щодо дронів, наголосивши, що є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри росії. Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати. Була доповідь щодо оперативної ситуації, доповідав головком Олександр Сирський. Усі оперативні напрямки, Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні. Міністр оборони доповів щодо надходження допомоги від наших партнерів – ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати Технологічну Ставку – і саме щодо дронів. Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів і озвучив головне завдання - здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітикаТехнології
Служба зовнішньої розвідки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9