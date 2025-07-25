Є затверджений план вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу: Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку

Президент України Володимир Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку щодо дронів, наголосивши, що є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри росії. Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати. Була доповідь щодо оперативної ситуації, доповідав головком Олександр Сирський. Усі оперативні напрямки, Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні. Міністр оборони доповів щодо надходження допомоги від наших партнерів – ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати Технологічну Ставку – і саме щодо дронів. Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів і озвучив головне завдання - здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.