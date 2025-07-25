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Есть утвержденный план выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки: Зеленский поручил готовить Технологическую Ставку

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Президент Зеленский поручил подготовить Технологическую Ставку по дронам. Цель – достичь производства 500-1000 перехватчиков в сутки.

Есть утвержденный план выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки: Зеленский поручил готовить Технологическую Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский поручил готовить Технологическую Ставку по дронам, подчеркнув, что есть утвержденный план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Были доклады наших разведок – Службы внешней разведки Украины и ГУР – о вызовах, которые есть на лето – осень, о намерениях россии. Мы подробно говорили, на какие угрозы нужно отвечать. Был доклад по оперативной ситуации, докладывал главком Александр Сырский. Все оперативные направления, Покровск прежде всего – больше всего внимания. Сумщина – продолжаем действовать в приграничье. Министр обороны доложил о поступлении помощи от наших партнеров – мы обеспечиваем надежное движение оружия для украинских воинов. Я поручил готовить Технологическую Ставку – и именно по дронам. Есть утвержденный план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. В сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех задействованных наших должностных лиц 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский говорил сегодня с производителями дронов-перехватчиков и озвучил главную задачу - способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаполитикаТехнологии
Служба внешней разведки Украины
Главное управление разведки Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
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