Есть утвержденный план выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки: Зеленский поручил готовить Технологическую Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский поручил готовить Технологическую Ставку по дронам, подчеркнув, что есть утвержденный план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Были доклады наших разведок – Службы внешней разведки Украины и ГУР – о вызовах, которые есть на лето – осень, о намерениях россии. Мы подробно говорили, на какие угрозы нужно отвечать. Был доклад по оперативной ситуации, докладывал главком Александр Сырский. Все оперативные направления, Покровск прежде всего – больше всего внимания. Сумщина – продолжаем действовать в приграничье. Министр обороны доложил о поступлении помощи от наших партнеров – мы обеспечиваем надежное движение оружия для украинских воинов. Я поручил готовить Технологическую Ставку – и именно по дронам. Есть утвержденный план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. В сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех задействованных наших должностных лиц - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский говорил сегодня с производителями дронов-перехватчиков и озвучил главную задачу - способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.