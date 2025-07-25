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Україна має бути здатна застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу: Зеленський озвучив завдання для виробників дронів

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Президент Зеленський поставив завдання виробникам дронів досягти здатності застосовувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Урядовці забезпечують контрактування, а партнери допомагають із фінансуванням.

Україна має бути здатна застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу: Зеленський озвучив завдання для виробників дронів

Президент України Володимир Зеленський говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів і озвучив головне завдання -  здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу, передає УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що сьогодні був на підприємстві, що виробляє дрони, "подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей". За його словами, Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя. 

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Завдання для виробників поставлене чітке – це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було 

- повідомив Зеленський.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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