Україна має бути здатна застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу: Зеленський озвучив завдання для виробників дронів
Київ • УНН
Президент Зеленський поставив завдання виробникам дронів досягти здатності застосовувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Урядовці забезпечують контрактування, а партнери допомагають із фінансуванням.
Президент України Володимир Зеленський говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів і озвучив головне завдання - здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу, передає УНН.
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Зеленський повідомив, що сьогодні був на підприємстві, що виробляє дрони, "подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей". За його словами, Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя.
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