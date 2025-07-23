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Україна уклала нові контракти на дрони-перехоплювачі на 3 мільярди гривень - Зеленський

Київ • УНН

 • 1850 перегляди

Україна підписала чотири нові контракти на дрони-перехоплювачі на суму понад 3 мільярди гривень. Це доповнення до вже викуплених обсягів виробництва дронів, включаючи партнерські закупівлі.

Україна уклала нові контракти на дрони-перехоплювачі на 3 мільярди гривень - Зеленський

Україна уклала ще чотири контракти на дрони-перехоплювачі на суму понад 3 мільярди гривень. Про це у зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, напередодні були ухвалені важливі рішення "для нашого захисту, щоб дати більше безпеки нашим містам і нашим громадам".

Є нові контракти на дрони-перехоплювачі, і це на додачу до вже викуплених нами обсягів на виробництво дронів, зокрема в партнерів. Ще чотири значних контракти на більш ніж 3 мільярди гривень

- розповів глава держави.

Він уточнив, що цими питаннями нині займаються військові, а також міністр оборони Денис Шмигаль та перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

"Захисних дронів має стати більше. Так само ми забезпечуємо все необхідне контрактування на дрони для фронту – саме ті, які найбільше допомагають", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо контрактування необхідних дронів, з акцентом на дронах-перехоплювачах.

Згодом він доручив максимально розширити контрактування всіх типів дронів, включно з дронами-перехоплювачами, для захисту міст та позицій на фронті.

Західні інвестиції в українські дрони-перехоплювачі критично важливі - ISW21.07.25, 05:53 • 7373 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаТехнології
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Tesla
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