Зеленський анонсував рішення щодо перехоплювачів "шахедів" та інших дронів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо контрактування необхідних дронів, з акцентом на дронах-перехоплювачах, і що завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення, пише УНН.

Дуже змістовна нарада щодо розробок, виробництва та закупівель дронів. Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент - на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення - написав Зеленський у соцмережах.

Він вказав, що "працюють разом урядовці, РНБО, Збройні Сили України, команда Офісу".

З його слів, "заявлені обсяги постачання дронів для наших Сил оборони України забезпечать зміцнення захисту наших позицій на фронті та нормального життя в містах і селах".

"Відповідальність за виконання контрактів - персональна", - наголосив Зеленський.

"Працюємо також над масштабуванням наших дипстрайків. Дякую всім, хто допомагає", - вказав Президент.

Зеленський дав Міноборони завдання на контракти по перехоплювачах "шахедів" і активізацію по дронах проти російських об'єктів