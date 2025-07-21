Зеленський анонсував рішення щодо перехоплювачів "шахедів" та інших дронів
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду щодо контрактування дронів, зокрема перехоплювачів, і анонсував ухвалення рішень урядовцями. Заявлені обсяги постачання дронів мають зміцнити захист позицій на фронті та нормальне життя.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо контрактування необхідних дронів, з акцентом на дронах-перехоплювачах, і що завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення, пише УНН.
Дуже змістовна нарада щодо розробок, виробництва та закупівель дронів. Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент - на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення
Він вказав, що "працюють разом урядовці, РНБО, Збройні Сили України, команда Офісу".
З його слів, "заявлені обсяги постачання дронів для наших Сил оборони України забезпечать зміцнення захисту наших позицій на фронті та нормального життя в містах і селах".
"Відповідальність за виконання контрактів - персональна", - наголосив Зеленський.
"Працюємо також над масштабуванням наших дипстрайків. Дякую всім, хто допомагає", - вказав Президент.
Зеленський дав Міноборони завдання на контракти по перехоплювачах "шахедів" і активізацію по дронах проти російських об'єктів21.07.25, 13:24 • 2240 переглядiв