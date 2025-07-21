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Зеленський дав Міноборони завдання на контракти по перехоплювачах "шахедів" і активізацію по дронах проти російських об'єктів

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Президент України Володимир Зеленський доручив законтрактувати всі ефективні дрони-перехоплювачі цього тижня та збільшити частоту й дальність застосування дронів проти російських об'єктів. Також він поставив завдання довести частку української зброї в Силах оборони до 50% за шість місяців.

Зеленський дав Міноборони завдання на контракти по перехоплювачах "шахедів" і активізацію по дронах проти російських об'єктів

Президент України Володимир Зеленський під час представлення нового міністра оборони Дениса Шмигаля дав завдання, вказавши, що цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні ефективні дрони-перехоплювачі, і що "повинні забезпечити значне збільшення частоти й дальності нашого застосування дронів проти російських об’єктів" і має бути до 50% української зброї в Сил оборони за пів року, пише УНН.

Під час офіційного представлення нового міністра оборони України Дениса Шмигаля окреслив одне з основних завдань Міноборони зараз і всіх інституцій, які задіяні, а також наших оборонних виробництв. Україні потрібна зіставна із загрозою відповідь на удари. Уже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними

- повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що "частина угод уже була укладена, щодо деяких іще треба було попрацювати". "Цього тижня мають бути всі контракти. Серед топпріоритетів має бути й відповідна підготовка операторів таких дронів і підтримка всієї інфраструктури: від виробництва до застосування перехоплювачів", - наголосив Зеленський.

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З його слів, зараз уже щоночі "шахеди" збиваються перехоплювачами, "але таких результатів має бути в рази більше". "Обов’язково мають бути забезпечені 100 % потреб армійської авіації, Повітряних сил, усіх підрозділів, які захищають життя в наших містах і селах", - зазначив він.

Також ви повинні забезпечити значне збільшення частоти й дальності нашого застосування дронів проти російських об’єктів. Кожен майданчик у росії, який москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони

- підкреслив Президент.

Також він торкнувся питання українських ракет та вітчизняної зброї загалом.

Люди мають бачити, що в України є свої ракети. Загалом щодо зброї завдання - за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї в наших Сил оборони до рівня 50% за наступні шість місяців. Це абсолютно реалістично

- зазначив Зеленський.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Міністерство оборони України
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Tesla
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