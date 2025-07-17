Зеленський доручив, щоб за пів року не менше 50% зброї в ЗСУ були вироблені в Україні

Близько 40% зброї, яка є в наявності у Збройних сил України, вироблено в нашій державі. За пів року цей показник має зрости до 50%, пише УНН з посиланням на виступ Президента у Верховній Раді.

Деталі

"Ми трансформуємо управління сферою оборони та виробництвом зброї таким чином, щоб за пів року відчутно збільшити частку саме української зброї, доступної для наших воїнів. Зараз з усієї зброї в руках наших воїнів близько 40 % зроблено в Україні. За пів року має бути не менше ніж 50 %", - повідомив Зеленський.

Глава держави також додав, що новий уряд України має провести аудит усіх домовленостей з партнерами, щоб вони були виконані в інтересах України.

"Оновлений уряд України має провести аудит усіх домовленостей, угод, меморандумів із партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва, усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на 100 % в інтересах України", - підкреслив глава держави.

Він також додав, що задля нових угод зі Сполученими Штатами необхідно сформувати нову стратегію відносин між двома

"Будуть і нові угоди зі Сполученими Штатами Америки, що посилить позиції України, і заради яких нам потрібні зміни в дипломатичній роботі з Америкою", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав українські дрони "неймовірними інноваціями" після відвідування оборонних баз. Він підкреслив, що швидкість інновацій та здатність до переробки українських дронів вражають.

Держдеп США відмовився розкрити країни НАТО, які погодилися оплатити американську зброю для України. Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що не обговорюватиме деталі домовленостей.