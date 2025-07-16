У Держдепі США відмовилися назвати країни, які погодилися оплатити зброю для України

$41.820.01
48.800.09
ukenru
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
18:08 • 10486 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
17:34 • 24235 перегляди
Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді
17:16 • 25971 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 34511 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
16 липня, 13:16 • 100579 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються
16 липня, 12:12 • 55136 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
16 липня, 09:44 • 70668 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
16 липня, 09:05 • 88340 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Ексклюзив
16 липня, 07:08 • 90540 перегляди
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
16 липня, 03:38 • 95537 перегляди
Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
72%
745мм
Популярнi новини
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування16 липня, 11:57 • 92615 перегляди
В Чернівцях зросла кількість загиблих після ракетного удару росіян 12 липня 16 липня, 15:26 • 4514 перегляди
САП відкрила провадження щодо Стефанішиної: що відомо16 липня, 15:39 • 10435 перегляди
Ресторатор Кацурін отруївся у власному закладі у Львові: постраждало ще 11 людей17:07 • 4912 перегляди
В Добропіллі кількість загиблих внаслідок російського удару по торговому центру зросла до 2, поранено 22 людини - ОВА18:05 • 8388 перегляди
Публікації
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються16 липня, 13:16 • 100578 перегляди
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування16 липня, 11:57 • 92687 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 245135 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 161730 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 163748 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Шмигаль Денис Анатолійович
Актуальні місця
Україна
Литва
Польща
Харків
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 111726 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 137211 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 82017 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 97203 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 123557 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
MIM-104 Patriot
M113
Airbus A320 серії

У Держдепі США відмовилися назвати країни, які погодилися оплатити зброю для України

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Держдеп США відмовився розкрити країни НАТО, які погодилися оплатити американську зброю для України. Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що не обговорюватиме деталі домовленостей.

У Держдепі США відмовилися назвати країни, які погодилися оплатити зброю для України

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки відмовилися розкрити, які країни НАТО погодилися оплатити американську зброю для України. Пре це інформує УНН з посилання на брифінг речниці Держдепу США Теммі Брюс.

Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити

- сказала Брюс.

Вона зазначила, що "далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО".

Нагадаємо

14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України. Генсек НАТО Марк Рютте назвав угоду "дійсно великою", зазначивши, що це перша хвиля допомоги.  

США планують продати країнам НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів. Ці поставки, що включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди, призначені для подальшої передачі Україні.

Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам16.07.25, 05:38 • 95537 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Марк Рютте
Державний департамент США
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9