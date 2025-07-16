У Держдепі США відмовилися назвати країни, які погодилися оплатити зброю для України

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки відмовилися розкрити, які країни НАТО погодилися оплатити американську зброю для України. Пре це інформує УНН з посилання на брифінг речниці Держдепу США Теммі Брюс.

Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити - сказала Брюс.

Вона зазначила, що "далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО".

Нагадаємо

14 липня Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України. Генсек НАТО Марк Рютте назвав угоду "дійсно великою", зазначивши, що це перша хвиля допомоги.

США планують продати країнам НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів. Ці поставки, що включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди, призначені для подальшої передачі Україні.

Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам