В Госдепе США отказались назвать страны, которые согласились оплатить оружие для Украины

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки отказались раскрыть, какие страны НАТО согласились оплатить американское оружие для Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс.

Мы сказали, что этим будет заниматься НАТО, и, конечно, они будут иметь возможность потом перемещать оружие в другие страны. И я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться, или дипломатически обсудить - сказала Брюс.

Она отметила, что "далека от возможности обсуждать то, о чем может говорить руководство НАТО".

Напомним

14 июля Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины. Генсек НАТО Марк Рютте назвал соглашение "действительно большим", отметив, что это первая волна помощи.

США планируют продать странам НАТО вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов. Эти поставки, включающие ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды, предназначены для дальнейшей передачи Украине.

Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам