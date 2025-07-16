Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отгружаются европейским союзникам, которые полностью возместят Вашингтону расходы на это вооружение. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на общение Главы Белого дома с журналистами на авиабазе Эндрюс, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о поставках оружия союзникам, Дональд Трамп сообщил, что оружие уже в пути.

Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату - пояснил Трамп.

По его словам, финансирование преимущественно будет обеспечивать Европейский Союз или страны НАТО.

НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать - сказал Глава Белого дома.

Американский лидер также отметил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять свои войска в зону боевых действий в Украине.

"Мы спасаем пять или шесть тысяч солдат в неделю. Это российские и украинские солдаты. Они не американские солдаты. И мы не будем ступать на землю. Но это позор", - подчеркнул он.

Напомним

14 июля Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины. Генсек НАТО Марк Рютте назвал соглашение "действительно большим", отметив, что это первая волна помощи.

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