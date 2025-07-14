Трамп оголосив про угоду з НАТО про постачання зброї Україні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України. Генсек НАТО Марк Рютте назвав угоду "дійсно великою", зазначивши, що це перша хвиля допомоги.
Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння, щоб допомогти Україні в умовах російського наступу, передає УНН із посиланням на ABC.
"Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть. Сполучені Штати не отримають жодних платежів", – сказав Трамп. "Ми її не купуємо, але ми її вироблятимемо, а вони за неї платитимуть".
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав угоду "дійсно великою" та сказав, що це "європейці активізуються".
"Це перша хвиля, і буде ще більше. Європейські країни хочуть бути її частиною", – сказав Рютте.
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