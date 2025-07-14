Трамп объявил о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению, чтобы помочь Украине в условиях российского наступления, передает УНН со ссылкой на ABC.

"Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем отправлять им оружие, а они за него будут платить. Соединенные Штаты не получат никаких платежей", – сказал Трамп. "Мы его не покупаем, но мы его будем производить, а они за него будут платить".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал соглашение "действительно большим" и сказал, что это "европейцы активизируются".

"Это первая волна, и будет еще больше. Европейские страны хотят быть ее частью", – сказал Рютте.

17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.