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Трамп объявил о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины. Генсек НАТО Марк Рютте назвал соглашение «действительно большим», отметив, что это первая волна помощи.

Трамп объявил о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению, чтобы помочь Украине в условиях российского наступления, передает УНН со ссылкой на ABC.

"Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем отправлять им оружие, а они за него будут платить. Соединенные Штаты не получат никаких платежей", – сказал Трамп. "Мы его не покупаем, но мы его будем производить, а они за него будут платить".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал соглашение "действительно большим" и сказал, что это "европейцы активизируются".

"Это первая волна, и будет еще больше. Европейские страны хотят быть ее частью", – сказал Рютте.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
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