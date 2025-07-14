Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів, передає УНН із посиланням на BBC.

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Президент США під час зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте повторив, що він "дуже незадоволений" росією через війну в Україні.

"Ми збираємося запровадити дуже суворі тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів", – каже він.

Він називає їх вторинними тарифами і каже, що вони будуть 100%.

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