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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.

Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів, передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Президент США під час зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте повторив, що він "дуже незадоволений" росією через війну в Україні.

"Ми збираємося запровадити дуже суворі тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів", – каже він.

Він називає їх вторинними тарифами і каже, що вони будуть 100%.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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