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"Ви побачите, що відбуватиметься": Трамп заінтригував заявою про рф

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Президент США Дональд Трамп визнав факт удару по українській лікарні та висловив розчарування російським диктатором. Він пообіцяв "важливу заяву" в понеділок.

"Ви побачите, що відбуватиметься": Трамп заінтригував заявою про рф

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо росії і заінтригував словами - "ви ще побачите, що буде відбуватись", передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Президент США визнав факт удару по українській лікарні.

"Ви побачите, що відбуватиметься", - так він прокоментував російські удари.

Крім того, Трамп висловив зростаюче розчарування російським диктатором володимиром путіним і пообіцяв "важливу заяву" в понеділок.

путін погано розіграв свої карти, стосунки з Трампом загострились - NYT10.07.25, 22:04 • 11785 переглядiв

Нагадаємо

За даними Politico, президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про жорсткі санкції проти росії, але лише за умови, що він зміниться, щоб надати йому більше контролю за запровадженням обмежень. 

Сенат США скоро просунеться із жорсткими санкціями проти рф, Трамп сказав, час діяти - Грем09.07.25, 08:32 • 2885 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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