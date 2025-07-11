"Ви побачите, що відбуватиметься": Трамп заінтригував заявою про рф
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп визнав факт удару по українській лікарні та висловив розчарування російським диктатором. Він пообіцяв "важливу заяву" в понеділок.
Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо росії і заінтригував словами - "ви ще побачите, що буде відбуватись", передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Президент США визнав факт удару по українській лікарні.
"Ви побачите, що відбуватиметься", - так він прокоментував російські удари.
Крім того, Трамп висловив зростаюче розчарування російським диктатором володимиром путіним і пообіцяв "важливу заяву" в понеділок.
путін погано розіграв свої карти, стосунки з Трампом загострились - NYT10.07.25, 22:04 • 11785 переглядiв
Нагадаємо
За даними Politico, президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про жорсткі санкції проти росії, але лише за умови, що він зміниться, щоб надати йому більше контролю за запровадженням обмежень.
Сенат США скоро просунеться із жорсткими санкціями проти рф, Трамп сказав, час діяти - Грем09.07.25, 08:32 • 2885 переглядiв