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Сенат США скоро просунеться із жорсткими санкціями проти рф, Трамп сказав, час діяти - Грем

Київ • УНН

 • 1486 перегляди

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що Сенат США невдовзі розгляне законопроєкт про жорсткі санкції проти росії, Китаю та Індії. Законопроєкт передбачає президентські повноваження для максимального впливу на країни, що підтримують воєнну машину путіна.

Сенат США скоро просунеться із жорсткими санкціями проти рф, Трамп сказав, час діяти - Грем

Сенат США скоро просунеться із законопроєктом про жорсткі санкції проти росії, Китаю та Індії, повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, пише УНН.

Президент Дональд Трамп абсолютно правий щодо ігор, в які грає путін. Сенат скоро просунеться із законопроєктом про жорсткі санкції - не лише проти росії, а й проти таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергоносії та фінансують воєнну машину путіна

- написав Грем у X.

Зі слів сенатора, у законопроєкті Сенату передбачено президентські повноваження, які "дають президенту Трампу максимальний вплив".

"Коли йдеться про путіна і тих, хто підтримує його воєнну машину, настав час змінювати правила гри", - зазначив Грем.

Як пише Politico, говорячи про законопроєкт про нові суттєві санкції проти росії його автор, сенатор Ліндсі Грем зазначив: "Ми просуваємося". І додав, що Трамп "сказав мені, що час діяти, тому ми діятимемо".

Грем, як вказано, приєднався до лідера більшості в Сенаті Джона Тьюна та інших сенаторів-республіканців, оголосивши про розгляд цього законопроєкту пізніше цього тижня. Це може призвести до того, що давно відкладений законопроєкт буде розглянуто пізніше цього місяця, пише видання.

За лаштунками Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь, як повідомляється, внесли поправки до законопроєкту, розширивши повноваження президента щодо відмови від санкцій. На їхню думку, це відповідає прагненню Білого дому надати Трампу більшої гнучкості.

Хоча чинний законопроєкт дозволить Трампу скасувати санкції проти країн, які купують російську нафту чи уран, на 180 днів, переглянутий законопроєкт передбачає другу 180-денну відмову, сказав Грем. Застосування другої відміни призведе до голосування в Конгресі, хоча він не уточнив, що саме означатиме це голосування.

"Я впевнений, що президент готовий до наших дій", - сказав Грем.

Представник Білого дому відмовився коментувати заяву Грема, вказавши натомість на публічні заяви Трампа, зроблені раніше у вівторок.

Санкції не буде введено цього тижня, повідомили два джерела.

Однак Тьюн повідомив журналістам, що він тісно погоджує терміни з Білим домом і Палатою представників.

"Ми детальніше розповімо про це пізніше цього тижня", - повідомив Тьюн журналістам, додавши, що існує "великий інтерес" до внесення законопроєкту.

Доповнення

Сплеск активності щодо цього питання стався після того, як Трамп публічно заявив, що серйозно розглядає законопроєкт про санкції, висловивши різке розчарування відмовою глави кремля володимира путіна від мирних переговорів з Україною.

путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора08.07.25, 20:10 • 98769 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
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Сенат США
Конгрес США
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