путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін говорить "багато лайна" про Україну, додавши, що може зробити москві "невеличкий сюрприз", передає УНН.

Я не знаю, ми отримуємо, отримуємо багато лайна від путіна, тому що хочемо знати правду. Він весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим - сказав Трамп.

Відповідаючи на питання, чи планує він щось зробити, щоб висловити незадоволенням путіну, Трамп відповів: "Я вам цього не скажу. Хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз?".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений російським диктатором володимиром путіним, який вбиває і своїх і українських солдат.