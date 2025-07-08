Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что владимир путин говорит "много дерьма" об Украине. Президент США намекнул на возможный "небольшой сюрприз" для москвы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин говорит "много дерьма" об Украине, добавив, что может сделать москве "небольшой сюрприз", передает УНН.
Я не знаю, мы получаем, получаем много дерьма от путина, потому что хотим знать правду. Он все время очень мил, но это оказывается бессмысленным
Отвечая на вопрос, планирует ли он что-то сделать, чтобы выразить недовольство путину, Трамп ответил: "Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?"
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что не доволен российским диктатором владимиром путиным, который убивает и своих, и украинских солдат.