Трамп не задоволений путіним, який вбиває своїх і українських солдат
Київ • УНН
Дональд Трамп висловив незадоволення володимиром путіним через загибель великої кількості солдатів, до 7000 на тиждень. Він також обговорив з путіним нові санкції проти рф, які не викликали у нього ентузіазму.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений російським диктатором володимиром путіним, який вбиває і своїх і українських солдат, передає УНН.
Я можу сказати вам це прямо зараз, тому що він вбиває багато людей, і багато з них - його солдати та їхні солдати, в основному, і зараз це до 7000 на тиждень, і я не задоволений путін
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорив із російським диктатором володимиром путіним санкції проти рф, і путін від них не в захваті.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї.