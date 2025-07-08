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путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
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путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
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Трамп не задоволений путіним, який вбиває своїх і українських солдат

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Дональд Трамп висловив незадоволення володимиром путіним через загибель великої кількості солдатів, до 7000 на тиждень. Він також обговорив з путіним нові санкції проти рф, які не викликали у нього ентузіазму.

Трамп не задоволений путіним, який вбиває своїх і українських солдат

Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений російським диктатором володимиром путіним, який вбиває і своїх і українських солдат, передає УНН.

Я можу сказати вам це прямо зараз, тому що він вбиває багато людей, і багато з них - його солдати та їхні солдати, в основному, і зараз це до 7000 на тиждень, і я не задоволений путін 

- сказав Трамп.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорив із російським диктатором володимиром путіним санкції проти рф, і путін від них не в захваті.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
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