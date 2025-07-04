“Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО”: Зеленський про розмову з Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони домовилися про зустріч команд для посилення ППО та обговорили спільне виробництво зброї.
Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом, важлива розмова, домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво і нам це потрібно, і Америці
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом США Дональдом Трампом наголосив, що потрібна достойна угода для миру, і Київ підтримує американські пропозиції.