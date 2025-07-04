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“Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО”: Зеленський про розмову з Трампом

Київ • УНН

 • 197 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони домовилися про зустріч команд для посилення ППО та обговорили спільне виробництво зброї.

“Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО”: Зеленський про розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом, важлива розмова, домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво і нам це потрібно, і Америці 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом США Дональдом Трампом наголосив, що потрібна достойна угода для миру, і Київ підтримує американські пропозиції.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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