“Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО”: Зеленський про розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, домовилися про зустріч команд щодо посилення ППО, а також обговорили спільне виробництво зброї. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом, важлива розмова, домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво і нам це потрібно, і Америці - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом США Дональдом Трампом наголосив, що потрібна достойна угода для миру, і Київ підтримує американські пропозиції.