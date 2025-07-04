Потрібна достойна угода для миру, Україна підтримує американські пропозиції: Зеленський після розмови із Трампом

Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом США Дональдом Трампом наголосив, що потрібна достойна угода для миру, і Київ підтримує американські пропозиції, передає УНН.

Зеленський назвав розмову із Трампом дуже важливою та корисною.

Привітав Президента Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності. Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції - зазначив Зеленський.

Додамо

За словами українського лідера, сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті.

Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд - додав Зеленський.

Крім того, за словами Глави української держави, говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва.

Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами - резюмував Президент України.

Нагадаємо

Розмова Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, схоже, відбулася. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що "розмова між Президентами", без уточнень, була "дуже важлива і змістовна".