Потрібна достойна угода для миру, Україна підтримує американські пропозиції: Зеленський після розмови із Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про підтримку американських пропозицій для досягнення гідної мирної угоди. Обговорювалися ситуація на фронті, можливості ППО, спільне виробництво та взаємні закупівлі.
Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом США Дональдом Трампом наголосив, що потрібна достойна угода для миру, і Київ підтримує американські пропозиції, передає УНН.
Зеленський назвав розмову із Трампом дуже важливою та корисною.
Привітав Президента Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності. Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції
Додамо
За словами українського лідера, сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті.
Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд
Крім того, за словами Глави української держави, говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва.
Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами
Нагадаємо
Розмова Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, схоже, відбулася. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що "розмова між Президентами", без уточнень, була "дуже важлива і змістовна".