Нужна достойная сделка для мира, Украина поддерживает американские предложения: Зеленский после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что нужна достойная сделка для мира, и Киев поддерживает американские предложения, передает УНН.

Зеленский назвал разговор с Трампом очень важным и полезным.

Поздравил Президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости. Мы в Украине благодарны за всю оказанную поддержку, которая позволяет нам беречь жизни людей и нашу независимость. Мы сделали очень много вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный устойчивый, достойный мир. Нужна достойная сделка для мира, и Украина поддерживает американские предложения - отметил Зеленский.

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По словам украинского лидера, сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире – о ситуации на фронте.

Президент Трамп очень хорошо проинформирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд - добавил Зеленский.

Кроме того, по словам Главы украинского государства, говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства.

Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий. Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами - резюмировал Президент Украины.

Напомним

Разговор Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, похоже, состоялся. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что "разговор между Президентами", без уточнений, был "очень важный и содержательный".