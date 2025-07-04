Переговори Зеленського і Трампа: в ОП повідомили про "дуже важливу і змістовну" розмову між президентами

Розмова Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, схоже, відбулася. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що "розмова між Президентами", без уточнень, була "дуже важлива і змістовна", пише УНН.

Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро - написав Єрмак.

Більше деталей Єрмак не надав.

Нагадаємо

Раніше Трамп підтвердив, що планував телефонну розмову із Зеленським у п'ятницю, 4 липня.

Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом