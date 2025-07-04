Переговори Зеленського і Трампа: в ОП повідомили про "дуже важливу і змістовну" розмову між президентами
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про "дуже важливу і змістовну" розмову між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом США Дональдом Трампом. Деталі розмови обіцяють надати незабаром.
Розмова Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, схоже, відбулася. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що "розмова між Президентами", без уточнень, була "дуже важлива і змістовна", пише УНН.
Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро
Більше деталей Єрмак не надав.
Нагадаємо
Раніше Трамп підтвердив, що планував телефонну розмову із Зеленським у п'ятницю, 4 липня.
Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом03.07.25, 18:32 • 44778 переглядiв