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Переговори Зеленського і Трампа: в ОП повідомили про "дуже важливу і змістовну" розмову між президентами

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про "дуже важливу і змістовну" розмову між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом США Дональдом Трампом. Деталі розмови обіцяють надати незабаром.

Переговори Зеленського і Трампа: в ОП повідомили про "дуже важливу і змістовну" розмову між президентами

Розмова Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, схоже, відбулася. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що "розмова між Президентами", без уточнень, була "дуже важлива і змістовна", пише УНН.

Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро

- написав Єрмак.

Більше деталей Єрмак не надав.

Нагадаємо

Раніше Трамп підтвердив, що планував телефонну розмову із Зеленським у п'ятницю, 4 липня.

Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом03.07.25, 18:32 • 44778 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
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