Переговоры Зеленского и Трампа: Ермак сообщил об "очень важном и содержательном" разговоре между президентами

Разговор Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, похоже, состоялся. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что "разговор между Президентами", без уточнений, был "очень важный и содержательный", пишет УНН.

Очень важный и содержательный разговор между Президентами. Все детали – совсем скоро - написал Ермак.

Больше деталей Ермак не предоставил.

Напомним

Ранее Трамп подтвердил, что планировал телефонный разговор с Зеленским в пятницу, 4 июля.

Завтра или в ближайшие дни: Зеленский подтвердил разговор с Трампом