Переговоры Зеленского и Трампа: Ермак сообщил об "очень важном и содержательном" разговоре между президентами
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об «очень важном и содержательном» разговоре между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Дональдом Трампом. Детали разговора обещают предоставить в скором времени.
Разговор Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, похоже, состоялся. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что "разговор между Президентами", без уточнений, был "очень важный и содержательный", пишет УНН.
Очень важный и содержательный разговор между Президентами. Все детали – совсем скоро
Больше деталей Ермак не предоставил.
Напомним
Ранее Трамп подтвердил, что планировал телефонный разговор с Зеленским в пятницу, 4 июля.
Завтра или в ближайшие дни: Зеленский подтвердил разговор с Трампом03.07.25, 18:32 • 44775 просмотров