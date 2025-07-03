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Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
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Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
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Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом

Київ • УНН

 • 3932 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню розмову з Дональдом Трампом, яка відбудеться завтра або найближчими днями. Україна розраховує на продовження американської підтримки, зокрема на постачання систем Patriot.

Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завтра, у п'ятницю, або найближчими днями він поговорить з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Він додав, що Україна розраховує на продовження американської підтримки, передає УНН.

Що стосується двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами та їх підтримки, то я сподіваюся, що можливо завтра або найближчі дні ми поговоримо про це з президентом Трампом 

- зазначив Зеленський під час брифінгу у Копенгагені.

При цьому Глава держави наголосив, що для України вкрай важливим є збереження американської підтримки, оскільки є позиції, які не може покрити Європа.

Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, оскільки є певні позиції, які Європа, на жаль, не може надати. Особливо, якщо ми говоримо про системи Patriot і ракети до них. Це критично важливо, коли ми говоримо про системи ППО 

- пояснив Зеленський.

Доповнення

Financial Times повідомляло, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову у п'ятницю. Очікується обговорення раптової зупинки поставок американської зброї до Києва та потенційних майбутніх продажів.

Україна та американська компанія Swift Beat підписали угоду про спільне виробництво тисяч дронів, включаючи перехоплювачі, розвідувальні та ударні безпілотники, вже цього року. Ця домовленість відкриває шлях до масштабування виробництва у 2025 році.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Financial Times
Білий дім
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Копенгаген
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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