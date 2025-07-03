Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський, як очікується, обговорять раптову зупинку деяких ключових поставок американської зброї Україні у п'ятницю під час телефонної розмови, згідно з джерелами, знайомими з планом, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Джерела заявили, що Президент України також порушить питання потенційних майбутніх продажів зброї.

Час переговорів можуть змінитись, повідомили люди, знайомі з плануванням. Білий дім та Офіс Президента України, як вказано, не відповіли на прохання прокоментувати заплановану бесіду.

Україна викликала високопоставленого американського дипломата в середу після того, як її зненацька застало рішення Пентагону припинити постачання кількох сучасних систем озброєння. Зеленський лобіював купівлю американських протиракет Patriot, у тому числі на зустрічі під час саміту НАТО минулого тижня, яку Трамп назвав "дуже приємною".

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Українці, як пише видання, були стривожені призупиненням постачання зброї, включаючи частину, яка зараз перебуває в Польщі, тоді як росія посилює літній наступ, який включав її найбільшу повітряну атаку за всю війну минулими вихідними. Зеленський заявив, що хоче купити 10 систем Patriot за 15 мільярдів доларів для захисту від російських безпілотників та ракет, зазначає видання.

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Трамп під час саміту НАТО припустив, що він розгляне можливість продажу перехоплювачів Patriot Києву, але сказав, що поставки були низькими. Представник міністерства оборони США Шон Парнелл заявив у середу, що припинення постачання сталося після "перегляду спроможностей", проведеного "для забезпечення відповідності військової допомоги США нашим оборонним пріоритетам".

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Пентагон стурбований власними запасами, які, за словами чиновників, упали до критичного рівня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив Fox News у середу, що розуміє необхідність Вашингтона ретельно керувати своїми резервами, але заявив, що Україна "не може обійтися без підтримки, яку вона може отримати".

Зеленський сказав у середу ввечері, що провів зустрічі з міністрами оборони та закордонних справ, щоб обговорити відносини України із США. Київ "уточнює всі деталі оборонної підтримки, - сказав він. - Так чи інакше, ми маємо забезпечити захист наших людей".

У Вашингтоні законодавці та колишні дипломати критикували Пентагон за припинення постачання зброї, яку вже виділили Україні.

За словами високопоставлених офіційних осіб США та України, призупинені поставки включають перехоплювачі Patriot. Постачання деяких видів зброї триває.