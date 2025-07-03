Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят внезапную остановку некоторых ключевых поставок американского оружия Украине в пятницу во время телефонного разговора, согласно источникам, знакомым с планом, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Источники заявили, что Президент Украины также поднимет вопрос потенциальных будущих продаж оружия.

Время переговоров может измениться, сообщили люди, знакомые с планированием. Белый дом и Офис Президента Украины, как указано, не ответили на просьбу прокомментировать запланированную беседу.

Украина вызвала высокопоставленного американского дипломата в среду после того, как ее врасплох застало решение Пентагона прекратить поставки нескольких современных систем вооружения. Зеленский лоббировал покупку американских противоракет Patriot, в том числе на встрече во время саммита НАТО на прошлой неделе, которую Трамп назвал "очень приятной".

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Украинцы, как пишет издание, были встревожены приостановкой поставок оружия, включая часть, которая сейчас находится в Польше, тогда как Россия усиливает летнее наступление, которое включало ее крупнейшую воздушную атаку за всю войну в минувшие выходные. Зеленский заявил, что хочет купить 10 систем Patriot за 15 миллиардов долларов для защиты от российских беспилотников и ракет, отмечает издание.

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Трамп во время саммита НАТО предположил, что он рассмотрит возможность продажи перехватчиков Patriot Киеву, но сказал, что поставки были низкими. Представитель министерства обороны США Шон Парнелл заявил в среду, что прекращение поставок произошло после "пересмотра возможностей", проведенного "для обеспечения соответствия военной помощи США нашим оборонным приоритетам".

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Пентагон обеспокоен собственными запасами, которые, по словам чиновников, упали до критического уровня. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил Fox News в среду, что понимает необходимость Вашингтона тщательно управлять своими резервами, но заявил, что Украина "не может обойтись без поддержки, которую она может получить".

Зеленский сказал в среду вечером, что провел встречи с министрами обороны и иностранных дел, чтобы обсудить отношения Украины с США. Киев "уточняет все детали оборонной поддержки, - сказал он. - Так или иначе, мы должны обеспечить защиту наших людей".

В Вашингтоне законодатели и бывшие дипломаты критиковали Пентагон за прекращение поставок оружия, которое уже выделили Украине.

По словам высокопоставленных официальных лиц США и Украины, приостановленные поставки включают перехватчики Patriot. Поставки некоторых видов оружия продолжаются.