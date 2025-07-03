Пентагон предлагает Трампу варианты военной помощи Украине - представитель Пентагона Парнелл
Киев • УНН
Министерство обороны США продолжает предоставлять Дональду Трампу рекомендации по военной помощи Украине, анализируя и корректируя подход для достижения цели завершения войны. Пересмотр поставок оружия направлен на согласование с оборонными приоритетами США, но детали относительно типов оружия и сроков не разглашаются.
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки продолжает предлагать Дональду Трампу возможные варианты военной помощи Украине. Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, передает УНН.
Министерство тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения войны - Ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны
По его словам, эта проверка проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами Соединенных Штатов.
Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит давать президенту (Дональду Трампу - Ред.) рекомендации для принятия решений относительно дальнейшей военной помощи Украине
Он пояснил, что такой шаг направлен на оценку того, какие именно боеприпасы и куда отправляются.
В то же время Шон Парнелл не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких еще стран это затронет. Известно, что США Америка является поставщиком военной техники также Израилю и Тайваню.
Напомним
Пентагон приостановил отправку некоторых зенитных ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы американского оружия слишком сократились. Решение приняли еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас.
Украина выясняет вопрос относительно поставок оборонной помощи от США. Официальных сообщений о прекращении или пересмотре графиков поставок не поступало, Минобороны Украины запросило разговор с американскими коллегами.
Республиканские конгрессмены Брайан Фицпатрик и Майкл МакКол призвали президента Трампа возобновить военную помощь Украине и провести экстренный брифинг для Конгресса. Демократка Джин Шахин также выразила обеспокоенность относительно приостановки поставок, которую Белый дом объясняет низким уровнем собственных военных запасов.
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