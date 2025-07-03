Пентагон предлагает Трампу варианты военной помощи Украине - представитель Пентагона Парнелл

$41.820.04
49.410.42
ukenru
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
18:14 • 8602 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 84042 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
2 июля, 13:11 • 68379 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
2 июля, 12:33 • 62065 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Эксклюзив
2 июля, 11:29 • 60020 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
2 июля, 09:18 • 49834 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
2 июля, 08:30 • 54566 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
2 июля, 08:15 • 124472 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
2 июля, 07:10 • 42540 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
2 июля, 06:39 • 46726 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.2м/с
69%
751мм
Популярные новости
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок2 июля, 13:18 • 95169 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема2 июля, 13:43 • 78096 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 31106 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 20433 просмотра
В Житомире, вероятно, произошел взрыв на АЗС - соцсети2 июля, 15:40 • 4552 просмотра
публикации
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 84037 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема2 июля, 13:43 • 78113 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок2 июля, 13:18 • 95182 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 130230 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 112904 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Майкл Маккол
Анджей Дуда
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Житомирская область
Соединённые Штаты
Житомир
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 20442 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 31115 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 40646 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 96677 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 54264 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗО)
Фокс Ньюс
Financial Times
FIM-92 Stinger

Пентагон предлагает Трампу варианты военной помощи Украине - представитель Пентагона Парнелл

Киев • УНН

 • 177 просмотра

Министерство обороны США продолжает предоставлять Дональду Трампу рекомендации по военной помощи Украине, анализируя и корректируя подход для достижения цели завершения войны. Пересмотр поставок оружия направлен на согласование с оборонными приоритетами США, но детали относительно типов оружия и сроков не разглашаются.

Пентагон предлагает Трампу варианты военной помощи Украине - представитель Пентагона Парнелл

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки продолжает предлагать Дональду Трампу возможные варианты военной помощи Украине. Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, передает УНН.

Министерство тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения войны - Ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны

- отметил Шон Парнелл.

По его словам, эта проверка проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами Соединенных Штатов.

Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит давать президенту (Дональду Трампу - Ред.) рекомендации для принятия решений относительно дальнейшей военной помощи Украине

- рассказал представитель Пентагона.

Он пояснил, что такой шаг направлен на оценку того, какие именно боеприпасы и куда отправляются.

В то же время Шон Парнелл не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких еще стран это затронет. Известно, что США Америка является поставщиком военной техники также Израилю и Тайваню.

Напомним

Пентагон приостановил отправку некоторых зенитных ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы американского оружия слишком сократились. Решение приняли еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас.

Украина выясняет вопрос относительно поставок оборонной помощи от США. Официальных сообщений о прекращении или пересмотре графиков поставок не поступало, Минобороны Украины запросило разговор с американскими коллегами.

Республиканские конгрессмены Брайан Фицпатрик и Майкл МакКол призвали президента Трампа возобновить военную помощь Украине и провести экстренный брифинг для Конгресса. Демократка Джин Шахин также выразила обеспокоенность относительно приостановки поставок, которую Белый дом объясняет низким уровнем собственных военных запасов.

Ракеты для Patriot и тысячи снарядов для гаубиц: СМИ обнародовали перечень не доехавшего в Украину оружия США03.07.25, 00:01 • 343 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Израиль
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Тайвань
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9