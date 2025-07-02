У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні

У Сполучених Штатах конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік надіслав очільнику Білого дому Дональду Трампу листа з вимогою провести екстрений брифінг для Конгресу щодо призупинення військової допомоги Україні. Він також закликав до відновлення поставок, пише УНН з посиланням на документ, який Фіцпатрік розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Містере президент, українські солдати і пілоти не лише захищають свою батьківщину, вони тримають лінію оборони всього демократичного світу. У захисті свободи не може бути половинчастих заходів. Відвага України має бути підкрпілена діями - США повинні, як завжди, відстоювати мир через силу - говориться у документі.

До заклику Фіцпатріка приєднався інший республіканський конгресмен Майкл МакКол, який нагадав, що саме зараз настав час показати путіну, що США налаштовані серйозно.

Я очолював зусилля щодо законопроєкту про додаткову допомогу Україні, щоб вона нарешті мала зброю для відбиття жорсткої та неспровокованої атаки Росії. ... Зараз саме час показати Путіну, що ми налаштовані серйозно. Це починається з забезпечення України зброєю, схваленої Конгресом, щоб примусити Путіна до переговорів - написав МакКол на своїй сторінці в Х.

Із заявами виступили також демократи. Серед них співголова комітету Сенату із закордонних відносин Джин Шагін.

Президент Трамп лише минулого тижня пообіцяв знайти додаткові системи ППО для України, але голова Пентагону Піт Геґсет та його заступник Колбі, схоже, ігнорують президента. ... Це безрозсудне рішення дозволяє Путіну ще більше водити за носа Трампа та вигравати час на полі бою - написала вона на своїй сторінці в Х.

Доповнення

Президент Зеленський заслухав доповіді міністрів оборони та закордонних справ щодо відносин зі США. Обговорювалися деталі постачання оборонної підтримки, зокрема компонентів ППО, на тлі припинення США постачання деяких видів зброї.

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.