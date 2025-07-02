В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине

В Соединенных Штатах конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик направил главе Белого дома Дональду Трампу письмо с требованием провести экстренный брифинг для Конгресса относительно приостановки военной помощи Украине. Он также призвал к возобновлению поставок, пишет УНН со ссылкой на документ, который Фицпатрик разместил на своей странице в Instagram.

Господин президент, украинские солдаты и пилоты не только защищают свою родину, они держат линию обороны всего демократического мира. В защите свободы не может быть половинчатых мер. Отвага Украины должна быть подкреплена действиями - США должны, как всегда, отстаивать мир через силу

К призыву Фицпатрика присоединился другой республиканский конгрессмен Майкл МакКол, который напомнил, что именно сейчас настало время показать путину, что США настроены серьезно.

- написал МакКол на своей странице в Х.

Я возглавлял усилия по законопроекту о дополнительной помощи Украине, чтобы она наконец имела оружие для отражения жесткой и неспровоцированной атаки россии. ... Сейчас самое время показать Путину, что мы настроены серьезно. Это начинается с обеспечения Украины оружием, одобренным Конгрессом, чтобы принудить путина к переговорам

С заявлениями выступили также демократы. Среди них сопредседатель комитета Сената по иностранным отношениям Джин Шахин.

Президент Трамп только на прошлой неделе пообещал найти дополнительные системы ПВО для Украины, но глава Пентагона Пит Хэгсет и его заместитель Колби, похоже, игнорируют президента. ... Это безрассудное решение позволяет Путину еще больше водить за нос Трампа и выигрывать время на поле боя