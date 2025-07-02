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В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
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В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Республиканские конгрессмены Брайан Фицпатрик и Майкл МакКол призвали президента Трампа возобновить военную помощь Украине и провести экстренный брифинг для Конгресса. Демократка Джин Шахин также выразила обеспокоенность по поводу приостановки поставок, которую Белый дом объясняет низким уровнем собственных военных запасов.

В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине

В Соединенных Штатах конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик направил главе Белого дома Дональду Трампу письмо с требованием провести экстренный брифинг для Конгресса относительно приостановки военной помощи Украине. Он также призвал к возобновлению поставок, пишет УНН со ссылкой на документ, который Фицпатрик разместил на своей странице в Instagram.

Господин президент, украинские солдаты и пилоты не только защищают свою родину, они держат линию обороны всего демократического мира. В защите свободы не может быть половинчатых мер. Отвага Украины должна быть подкреплена действиями - США должны, как всегда, отстаивать мир через силу 

- говорится в документе.

К призыву Фицпатрика присоединился другой республиканский конгрессмен Майкл МакКол, который напомнил, что именно сейчас настало время показать путину, что США настроены серьезно.

Я возглавлял усилия по законопроекту о дополнительной помощи Украине, чтобы она наконец имела оружие для отражения жесткой и неспровоцированной атаки россии. ... Сейчас самое время показать Путину, что мы настроены серьезно. Это начинается с обеспечения Украины оружием, одобренным Конгрессом, чтобы принудить путина к переговорам 

- написал МакКол на своей странице в Х.

С заявлениями выступили также демократы. Среди них сопредседатель комитета Сената по иностранным отношениям Джин Шахин.

Президент Трамп только на прошлой неделе пообещал найти дополнительные системы ПВО для Украины, но глава Пентагона Пит Хэгсет и его заместитель Колби, похоже, игнорируют президента. ... Это безрассудное решение позволяет Путину еще больше водить за нос Трампа и выигрывать время на поле боя 

- написала она на своей странице в Х.

Дополнение

Президент Зеленский заслушал доклады министров обороны и иностранных дел относительно отношений с США. Обсуждались детали поставок оборонной поддержки, в частности компонентов ПВО, на фоне прекращения США поставок некоторых видов оружия.

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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