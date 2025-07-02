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MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)

“З’ясовуються усі деталі щодо постачання оборонної підтримки”: Зеленський про припинення постачання деяких видів зброї США Україні

Київ • УНН

 • 165 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповіді міністрів оборони та закордонних справ щодо відносин зі США. Обговорювалися деталі постачання оборонної підтримки, зокрема компонентів ППО, на тлі припинення США постачання деяких видів зброї.

“З’ясовуються усі деталі щодо постачання оборонної підтримки”: Зеленський про припинення постачання деяких видів зброї США Україні

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова та глави МЗС Андрія Сибіги щодо відносин із США, зокрема щодо постачання оборонної підтримки та підтримки ППО. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Україні вистачить запасів зброї та ракет для західних систем до кінця літа, після чого може настати критичний момент. Зупинка постачання Patriot, GMLRS та AIM-7 може призвести до втрати ефективності ППО та HIMARS.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Міністерство оборони України
Білий дім
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
M142 HIMARS
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