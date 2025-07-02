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"Выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки": Зеленский о прекращении поставок некоторых видов оружия США Украине

Киев • УНН

 • 133 просмотра

Президент Зеленский заслушал доклады министров обороны и иностранных дел относительно отношений с США. Обсуждались детали поставок оборонной поддержки, в частности компонентов ПВО, на фоне прекращения США поставок некоторых видов оружия.

"Выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки": Зеленский о прекращении поставок некоторых видов оружия США Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги относительно отношений с США, в частности относительно поставок оборонной поддержки и поддержки ПВО. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, относительно отношений с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали относительно поставок оборонной поддержки, в частности компонента ПВО. Так или иначе мы должны обеспечить защиту для наших людей 

- сказал Зеленский.

Напомним

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Украине хватит запасов оружия и ракет для западных систем до конца лета, после чего может наступить критический момент. Остановка поставок Patriot, GMLRS и AIM-7 может привести к потере эффективности ПВО и HIMARS.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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