$41.780.14
48.990.20
ukenru
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
06:24 • 427 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
05:19 • 3398 перегляди
Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України
1 липня, 15:40 • 40355 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
1 липня, 13:57 • 95627 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
1 липня, 12:51 • 69599 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 140899 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
1 липня, 10:00 • 82691 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
1 липня, 08:13 • 68478 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
1 липня, 06:15 • 174224 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
1 липня, 05:50 • 130286 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.6м/с
54%
749мм
Популярнi новини
Українська контррозвідка затримала агента ГРУ, що готував удари рф по енергооб’єктах Дніпра і Запоріжжя1 липня, 20:35 • 1412 перегляди
​На Харківщині судитимуть посадовців, які привласнили 20 млн гривень, виділених на ремонт доріг1 липня, 22:09 • 2629 перегляди
Співачка Тоня Матвієнко заявила, що її побив водій Bolt2 липня, 00:04 • 6553 перегляди
Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі01:42 • 2258 перегляди
Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США02:49 • 1270 перегляди
Публікації
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
06:24 • 415 перегляди
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує1 липня, 15:27 • 55535 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 1 липня, 15:10 • 67633 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського1 липня, 14:20 • 84814 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 140895 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Метте Фредеріксен
Петро Порошенко
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Польща
Азербайджан
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 17941 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 82563 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 85679 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 106918 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 134522 перегляди
Актуальне
Су-27
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України

Київ • УНН

 • 3322 перегляди

США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України

Сполучені Штати припиняють постачання деяких видів зброї до України на тлі війни рф проти України, підтвердив Білий дім у вівторок, повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила CBS News, що "рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після" перегляду Міністерством оборони США "військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам світу".

Посадовець США повідомив CBS News, що цей крок був пов'язаний з побоюваннями щодо занадто низького рівня військових запасів США.

Адміністрація Трампа не одразу підтвердила, яка саме зброя вилучається з поставок або масштаби.

Келлі додала: "Сила збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною - просто запитайте Іран", маючи на увазі удари США минулого місяця по трьох іранських ядерних об'єктах.

Пентагон призупинив постачання частини ракет ППО та високоточної зброї Україні 02.07.25, 00:54 • 1047 переглядiв

Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, у вівторок увечері в окремій заяві заявив у відповідь на цей крок, що "Міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти продовження військової допомоги Україні, що відповідає його меті покласти край цій трагічній війні. При цьому міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, водночас зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів адміністрації".

Поки США сповільнили допомогу Україні, Європа нарощує її - серед лідерів країни Скандинавії та Британія16.06.25, 11:36 • 55227 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Елбридж Колбі
Міністерство оборони США
Білий дім
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9