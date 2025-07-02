Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України
Київ • УНН
США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.
Сполучені Штати припиняють постачання деяких видів зброї до України на тлі війни рф проти України, підтвердив Білий дім у вівторок, повідомляє CBS News, пише УНН.
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Речниця Білого дому Анна Келлі заявила CBS News, що "рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після" перегляду Міністерством оборони США "військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам світу".
Посадовець США повідомив CBS News, що цей крок був пов'язаний з побоюваннями щодо занадто низького рівня військових запасів США.
Адміністрація Трампа не одразу підтвердила, яка саме зброя вилучається з поставок або масштаби.
Келлі додала: "Сила збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною - просто запитайте Іран", маючи на увазі удари США минулого місяця по трьох іранських ядерних об'єктах.
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Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, у вівторок увечері в окремій заяві заявив у відповідь на цей крок, що "Міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти продовження військової допомоги Україні, що відповідає його меті покласти край цій трагічній війні. При цьому міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, водночас зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів адміністрації".
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