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Європа нарощує допомогу Україні на тлі сповільнення підтримки від США - дослідження

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Вперше з червня 2022 року Європа перевершила США за обсягом військової допомоги Україні, лідерами стали країни Скандинавії та Велика Британія. Німеччина зберегла помірний рівень допомоги.

Європа нарощує допомогу Україні на тлі сповільнення підтримки від США - дослідження

Європа вперше з червня 2022 року перевершила США за загальним обсягом військової допомоги Україні. Але збільшення нерівномірне: поки Німеччина, зберегає помірний рівень, скандинавські країни та Велика Британія інтенсифікували допомогу.

Передає УНН із посиланям на Kiel Institute for the World Economy.

Деталі

Сполучені Штати не виділили жодної нової допомоги Україні у період березня та квітня 2025 року. Водночас, європейські країни збільшили свою підтримку, хоча й нерівномірну. Скандинавські країни та Велика Британія, помітно збільшили обсяги допомоги, тоді як інші, як-от Німеччина, зберегли більш помірний рівень.

Але за даними оновлень у дослідженні Kiel Institute, збільшення європейської допомоги ледве компенсує гальмування у питаннях підтримки з боку США.

Європа виділила 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги. Це найбільша сукупна сума за будь-який двомісячний період з початку війни.

Середньомісячна допомога з січня по квітень 2025 року дещо перевищила середній показник за 2022–2024 роки.

"Примітно, що Європа заповнила прогалину. .. Залишається з'ясувати, чи це тимчасовий сплеск, чи початок більш тривалого зсуву в ролі Європи як головного прихильника України", — каже Крістоф Требеш, керівник Відстеження підтримки України.

Довідка

Зростання допомоги Україні, які країни слід виділити:

  • серед країн Північної Європи - це Швеція, яка виділила 1,6 мільярда євро у березні;
    • також Норвегія – 670 мільйонів євро у квітні.

      За даними Kiel Institute, це рекордні місячні показники для обох країн. 

      Загалом країни Північної Європи збільшили свою допомогу на 5,8 мільярда євро з січня по квітень 2025 року.

      - ідеться у висновках дослідження. 

      Також Велика Британія активізувала свою діяльність, виділивши 4,5 мільярда євро з початку року.

      1,8 мільярда євро з цієї суми надійшло за рахунок заморожених російських активів, а не нових бюджетних витрат

      Франція внесла 2,2 мільярда євро, включаючи майже 195 мільйонів євро заморожених активів.

      Німеччина виділила 650 мільйонів євро у 2025 році, що приблизно на 70 відсотків менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

      Іспанія та Італія у 2025 році виділили лише 10 мільйонів євро та 20 мільйонів євро відповідно.

      Відіграли важливу роль також Інституції ЄС, виділивши 12,2 мільярда євро за той самий період, підсумовує у своєму звіті Кільський університет

      Нагадаємо

      УНН передавав, що країни НАТО планують враховувати нові кошти, витрачені на зміцнення Збройних сил України - як оборонні витрати в рамках пропозиції Альянсу підвищити свої витрати на оборону до 5% від ВВП.

      Адміністрація президента Дональда Трампа змінює підхід до війни в Україні, і тепер Вашингтон фактично припиняє пряму військову допомогу Києву

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

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