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Вашингтон пост

Переговори замість зброї: США фактично припиняють військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Адміністрація Трампа змінила підхід до війни, вважаючи її проблемою Європи. Україна має покладатися на Європу, купувати зброю або розвивати власне виробництво.

Переговори замість зброї: США фактично припиняють військову допомогу Україні

Адміністрація президента Дональда Трампа змінює підхід до війни в Україні, і тепер Вашингтон фактично припиняє пряму військову допомогу Києву. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Telegraph.  

Деталі

Під час слухань у Конгресі, присвячених проєкту оборонного бюджету США на 2026 рік, міністр оборони Піт Гегсет заявив, що команда Трампа має "принципово інше бачення" конфлікту ніж попередній уряд. 

Зазначається, що ця заява свідчить про явну зміну пріоритетів: війна РФ проти України вважається тепер проблемою Європи.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року США вже надали Україні допомоги майже на 74 млрд доларів, включаючи критично важливі системи ППО Patriot, далекобійну артилерію, танки, бронетехніку та мільйони снарядів. Деякі закупівлі ще тривають, але загалом Київ залишився без підтримки головного стратегічного союзника, сказано в матеріалі.

Тепер Україна має три шляхи: покладатися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти або активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування.

На щастя для України, європейські лідери неодноразово обіцяли взяти на себе зобов'язання та виконати те, за що Україні потрібно боротися. Менш радісно, ​​але на практиці Європа, здається, краще обіцяє, ніж робить реальні кроки

- йдеться у дописі.

У березні Кая Каллас запропонувала виділити 40 млрд євро на зброю для України, однак цю ініціативу відхилила низка країн, включаючи Угорщину, Словаччину, Хорватію, Іспанію та Італію. Згодом ЄС спрямував перший мільярд євро з заморожених російських активів на підтримку українського ОПК.

Як пише видання, Україна ефективно використовує отримані кошти. Власне виробництво озброєння зараз задовольняє 50 % військових потреб України

За даними The Telegraph, САУ "Богдана" випускається у кількості 20 одиниць щомісяця і випереджає французькі "Цезарі". На 2025 рік в країні планують виготовити п’ять мільйонів FPV-дронів, 30 тисяч дронів-камікадзе та 3 тисячі крилатих ракет.

Деяке українське обладнання насправді краще за зброю з іноземних поставок, оскільки воно точніше адаптоване для потреб фронту. Зокрема, українська система радіоелектронної боротьби Limma перевершує російські та західні технології у глушінні російських бомб, сказано в статті. 

Однак, попри технологічну й тактичну перевагу, ЗСУ стикаються з браком снарядів, пального, запчастин та нестачею людей у війську.

Найгірша іронія полягає в тому, що Європа, яка декларує підтримку Україні, водночас витрачає щороку понад €20 млрд на закупівлю російських енергоносіїв — фінансуючи, по суті, військову машину Путіна більше, ніж оборону України.

Нагадаємо

У разі дійсно скорочення військової допомоги США Україна це відчує. Це хвиля ризиків для всіх країн, і особливо для Європи. Про це в інтерв’ю Bild сказав Президент України Володимир Зеленський.

ISW: Зменшення допомоги США Україні лише зміцнить віру путіна в перемогу12.06.25, 04:37 • 3332 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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