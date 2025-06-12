ISW: Зменшення допомоги США Україні лише зміцнить віру путіна в перемогу

Зменшення військової допомоги США Україні не призведе ні до сталого миру в Україні, ні змусить російського диктатора володимира путіна переглянути свою "теорію перемоги". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що за "теорією перемоги" путіна російська армія може продовжувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили зможуть захищатися, і довше, ніж Захід буде готовий підтримувати Україну.

Військова допомога Заходу, особливо та, яку тільки Сполучені Штати можуть надати швидко та масштабовано, залишається вирішальною для того, щоб українські сили здобули вирішальні успіхи на полі бою та чинили тиск на путіна, щоб він переосмислив свою теорію перемоги - вважають в ISW.

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Там переконані, що здобутки на полі бою, які змінюють розрахунки путіна, змусять росію брати участь у конструктивних переговорах, щоб забезпечити "мирне вирішення війни".

"Зменшення допомоги США Україні становить ризик щодо надання росії більших переваг на полі бою та, ймовірно, стимулюватиме путіна продовжувати війну та зміцнить його віру в те, що росія може завоювати Україну, що несумісне з проголошеною метою президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні", - резюмували аналітики.

Контекст

Напередодні міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті. За його словами, мирне врегулювання шляхом переговорів "відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів по всьому світу".

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