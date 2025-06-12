ISW: Сокращение помощи США Украине лишь укрепит веру путина в победу

Сокращение военной помощи США Украине не приведет ни к устойчивому миру в Украине, ни заставит российского диктатора владимира путина пересмотреть свою "теорию победы". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что по "теории победы" путина российская армия может продолжать постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские силы смогут защищаться, и дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину.

Военная помощь Запада, особенно та, которую только Соединенные Штаты могут предоставить быстро и масштабированно, остается решающей для того, чтобы украинские силы добились решающих успехов на поле боя и оказывали давление на путина, чтобы он переосмыслил свою теорию победы - считают в ISW.

путин приказал учесть "опыт" войны в Украине в госпрограмме вооружения

Там убеждены, что достижения на поле боя, которые меняют расчеты путина, заставят россию участвовать в конструктивных переговорах, чтобы обеспечить "мирное разрешение войны".

"Сокращение помощи США Украине представляет риск предоставления россии больших преимуществ на поле боя и, вероятно, будет стимулировать путина продолжать войну и укрепит его веру в то, что россия может завоевать Украину, что несовместимо с провозглашенной целью президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине", - резюмировали аналитики.

Контекст

Накануне министр обороны США Пит Гегсет заявил, что финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете. По его словам, мирное урегулирование путем переговоров "отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру".

Зеленский: россия просто лжет Трампу