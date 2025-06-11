путин приказал учесть "опыт" войны в Украине в госпрограмме вооружения

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
16:32 • 17126 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 51357 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 63361 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 67969 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 78598 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 86930 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 157475 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 69068 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 90498 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 63317 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.9м/с
85%
748мм
Популярные новости

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 131045 просмотра

Возвращение тел погибших защитников Украины: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео

15:05 • 41213 просмотра

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

15:50 • 33118 просмотра

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

16:11 • 60196 просмотра

Великобритания, Испания и ЕС достигли "исторического соглашения" по Гибралтару

17:58 • 22093 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

16:11 • 60441 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 131292 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 157476 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 348512 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 305073 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

15:50 • 33314 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 65572 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 73644 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 98270 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 78065 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

путин приказал учесть "опыт" войны в Украине в госпрограмме вооружения

Киев • УНН

 • 336 просмотра

российский диктатор поручил учесть "опыт" вторжения в Украину в новой государственной программе вооружения рф. Он требует нарастить "боевые возможности" сухопутных войск.

путин приказал учесть "опыт" войны в Украине в госпрограмме вооружения

российский диктатор владимир путин поручил учесть "опыт" вторжения рф в Украину в новой государственной программе по вооружению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

На совещании, посвященном госпрограмме рф по вооружению на 2027-2036 годы путин отметил, что задачей является "сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего перспективных".

Максимально использовать для этого опыт "специальной военной операции", различных региональных конфликтов

- сказал лидер страны-агрессора.

По его словам, особое внимание следует уделить "ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета россии". По словам путина, доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах рф составляет 95%.

Хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира

- отметил диктатор.

Он также поручил в "кратчайшие сроки" нарастить "боевые возможности" сухопутных войск рф.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что путин не хочет прекращать войну и ищет разные поводы, чтобы продолжать атаки. По его словам, "его цель - чтобы мы перестали существовать".

Трамп о разговоре с путиным: поговорили хорошо, но пока ничего из этого не получилось11.06.25, 16:36 • 2024 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9