путин приказал учесть "опыт" войны в Украине в госпрограмме вооружения

российский диктатор владимир путин поручил учесть "опыт" вторжения рф в Украину в новой государственной программе по вооружению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

На совещании, посвященном госпрограмме рф по вооружению на 2027-2036 годы путин отметил, что задачей является "сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего перспективных".

Максимально использовать для этого опыт "специальной военной операции", различных региональных конфликтов - сказал лидер страны-агрессора.

По его словам, особое внимание следует уделить "ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета россии". По словам путина, доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах рф составляет 95%.

Хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира - отметил диктатор.

Он также поручил в "кратчайшие сроки" нарастить "боевые возможности" сухопутных войск рф.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что путин не хочет прекращать войну и ищет разные поводы, чтобы продолжать атаки. По его словам, "его цель - чтобы мы перестали существовать".

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