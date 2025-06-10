"Його мета - щоб ми перестали існувати": Зеленський заявив, що масовані атаки рф не є помстою путіна за спецоперацію "Павутина"

Нещодавні масовані атаки росії на Україну є не "помстою" за операцію українських спецслужб "Павутина", як вважає дехто, а стратегією рф протягом усієї війни, адже ціль путіна - анексувати Україну, ліквідувавши її незалежність. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю угорському виданню ValaszOnline, передає УНН.

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Угорський інтерв'юєр підкреслив, що зустріч з українським Президентом сталася невдовзі після того, як росія здійснила одну з найбільших атак безпілотників та ракет на Київ та Харків з лютого 2022 року.

У відповідь на це Зеленський зазначив, що попри схильність декого вважати подібні атаки відповіддю на операцію "Павутина", це – звичайна стратегія рф, спрямована на знищення України.

Український народ, який бореться за виживання, на жаль, стикається з цим майже щодня. Тож у нападах вихідних немає нічого нового. Я знаю, що існує наратив, що їх слід розглядати як відповідь на операцію "Павутина", але це не так. Так кажуть люди, які не розуміють, що це не перший місяць війни. росія робить це роками. Наведу лише один приклад: за день до операції "Павутина" вони атакували нас 480 безпілотниками та ракетами - зазначив він.

Зеленський також додав, що це відверто вказує на те, що путін не хоче припиняти війну і шукає різні приводи, щоб продовжувати атаки.

Вони обстрілюють цивільні цілі ракетами після того, як ми успішно атакували військові цілі. Він може сказати: "Я герой своєї нації, тому необхідна відповідь на дії України". Але причина, чому вони на нас нападають, – у голові путіна. Він хоче окупувати Україну, ліквідувавши нашу незалежність - пояснив Президент.

За словами українського лідера ідеться не про будівлі, а "про біль, який це завдає українцям. Він хоче знищити не наші міста, а українську націю та державність".

Багато людей досі не вірять і не розуміють, що путін прагне повної анексії України. Його мета - щоб ми перестали існувати - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що стійкий мир настане лише тоді, "коли держави, здатні чинити реальний тиск, зрозуміють справжні цілі путіна".

Припинення вогню, безумовно, можливе раніше – і важливо, щоб воно було, – але мир настане, коли світ зрозуміє, чого хоче російський президент - підсумував Президент.

Нагадаємо

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки.

Внаслідок неї у росії масово запалали аеродроми стратегічної авіації. За попередніми даними, втрати російської авіації вже перевищують 2 мільярди доларів.

Як зазначає Reuters, росії знадобляться роки, щоб замінити бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, які були уражені внаслідок операції Служби безпеки України "Павутина".